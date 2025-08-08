Автопроизводители недовольны, что сторонние организации разоблачают их ложь с паспортным расходом топлива

ДомойАвтоновости сегодняАвтопроизводители недовольны, что сторонние организации разоблачают их ложь с паспортным расходом топлива

Текст: Михаил Романченко
aaa hybrid real world testing program 14 1

В конце июля мы рассказывали о том, что Австралийская автомобильная ассоциация (AAA) опубликовала очередной список машин, протестированных в реальных условиях, в которых расход топлива не соответствует паспортным характеристикам.

Организация занимается этим на протяжении многих лет и автопроизводителям, похоже, это надоело. 

Сообщество автомобильных компаний подало жалобу в Австралийские надзорные органы на AAA, утверждая, что те публикуют противоречивые данные, которые подрывают доверие к ним и вызывают ненужную путаницу. 

aaa hybrid real world testing program 17 1
Honda CR-V в испытаниях организации AAA на расход топлива в реальных условиях

«Все автомобили, включая бензиновые и дизельные, часто показывают результаты в лабораторных условиях, отличающиеся от реальных.

При этом лабораторные испытания проводятся в контролируемых условиях, в то время как реальное вождение требует учета множества факторов, таких как поток транспорта, холмистость местности, неровность дорог, погода, лишний вес пассажиров или багажа и другие», – говорится в заявлении, опубликованной ассоциацией автопроизводителей. 

aaa real world emissions testing 1 1
Toyota Hilux в испытаниях организации AAA на расход топлива в реальных условиях

Напомним, в ходе предыдущих испытаний Австралийской автомобильной ассоциации было обнаружено, что ряд бензиновых, дизельных и гибридных машин превышают заявленные показатели расхода топлива и выбросов CO2.

К примеру, было установлено, что BMW X3 предыдущего поколения потреблял на 20 процентов больше топлива и выбрасывал на 23% больше углекислого газа, чем заявлял автопроизводитель.

Еще более разочаровывающие результаты продемонстрировал Chery Omoda 5, расход топлива которого в реальных условиях оказался на 32 процента выше паспортного, а показатель выбросов CO2 превысил цифры, заявленный компанией на 26,8%.

Фото:AAA

