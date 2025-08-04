Раскрыты 10 автомобилей, которые обесцениваются за 3 года сильнее остальных

Покупка автомобиля в качестве инвестиции не всегда является хорошей идей. Особенно когда человек выбирает определенные модели машин. Неудачные активы способны со временем значительно терять в стоимости, особенно в первые несколько лет после приобретения.

Британская компания «Moneybarn» провела интересное исследование, в котором выделила десять автомобилей, теряющих в цене гораздо больше остальных за три года эксплуатации. В список худших вошли как премиальные, так и массовые модели машин.

BMW 7-Series

Флагман баварской компании вошел в десятку машин, которые обесцениваются за 3 года сильнее большинства других. Утверждается, что за 36 месяцев «семерки» теряют в стоимости 32,99% от своей первоначальной цены.

Infiniti Q50

Утверждается, что этот премиальный седан, корни которого идут к Nissan, дешевеет за 3 года на 33,74 от своей стартовой стоимости.

Renault Koleos

За первые три года с момента покупки Renault Koleos обесценивается на 36,08%. Ему не помогает даже присутствие в популярном сегменте SUV, машины которых ценятся больше, чем седаны.

Land Rover Defender

Внедорожник, который стоит немалых денег, амортизирует за 3 года на 36,89%.

Audi A3 (седан)

Еще один представитель сегмента 4-дверок, спрос на которые постепенно падает. Вместе с ним снижается и ликвидность таких машин. Конкретно эта модель дешевеет за 36 месяцев на 37,71%.

MG ZS

Популярный в отдельных странах Европы кроссовер несмотря на высокий спрос дешевеет быстрее большинства своих конкурентов. Согласно подсчетам британских аналитиков, за 3 года с момента покупки он обесценивается на 37,71%.

Peugeot 2008

Несмотря на интересный дизайн, высокий дорожный просвет и вместительный салон амортизация этой модели Peugeot за первые 36 месяцев составляет 38,55%.

BMW X3

Баварский кроссовер, который считается одним из самых привлекательных для покупателей со средним уровнем дохода. Но по какой-то причине это не помогает ему в сохранении стоимости. Статистика говорит, что в Британии такие машины дешевеют за первые 3 года на 38,78%.

Renault Zoe

Присутствующий в продаже на рынке на протяжении десятилетия электрокар заметно устарел в сравнении со своими конкурентами, из-за чего Zoe обесценивается за три года на 39,40%.

Jaguar XF

Премиальный седан E-сегмента, согласно официальной статистике, дешевеет в «Туманном Альбионе» за первые 36 месяцев эксплуатации 68,31%.