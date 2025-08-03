Новый Toyota Roomy сделают версией минивэна Alphard для бедных

Компактвэн Toyota Roomy в текущем поколении представлен на японском рынке с 2014 года. Ожидалось, что автомобиль сменит генерацию год назад, но по определенным причинам этого не произошло.

Скандал с мошенничеством во время сертификации этой модели передвинул дебют компакта до 2027 года. И, если верить слухам, это может пойти машине на пользу.

Как сообщают инсайдеры из Японии, в Daihatsu, являющейся формальным разработчиком модели Roomy как для себя, так и для Toyota, собираются внести ряд коррективов в изначальный проект этого компактвэна.

Toyota Roomy актуального поколения

Машину планируют позиционировать как мини-версию бестселлера Toyota Alphard и наделить ее новейшей гибридной системой с мизерным расходом горючего.

В основе новинки будет лежать платформа нового поколения. Длина Roomy составит 3730 мм, ширина 1670 мм, высота 1735 мм, а расстояние между осями достигнет 2520 мм. Таким образом автомобиль заметно прибавит в габаритах и станет вместительнее.

Интерьер актуального Toyota Roomy

В списке оснащения компактвэна появится комплексная система помощи водителю Toyota Safety Sense, в салоне расположится новая мультимедийная система с 10,5-дюймовым дисплеем, а также 7 или 12,3-дюймовые цифровые экраны комбинации приборов на выбор.

Японские СМИ пророчат новому Toyota/Daihatsu Roomy гибридную силовую установку e-Smart Hybrid свежего поколения. Ей предстоит использовать два электродвигателя в качестве основного привода, а 1,2-литровый ДВС будет выполнять функцию генератора.

Максимальная мощность системы составит 106 лошадиных сил, а средний уровень потребления топлива окажется ниже 3,3-литров на 100 км.