Land Rover, Volkswagen и BMW вошли в пятерку лучших автомобилей для семей

Семейный автомобиль заметным образом отличается от всех других, поскольку должен соответствовать множеству требований: от вместительности до надежности, безопасности и экономичности. Определить лучших представителей этого популярного сегмента бывает непросто, но журналистам британского издания, похоже, это удалось.
Эксперты одного из самых авторитетных автомобильных изданий «Туманного Альбиона» составили пятерку практически идеальных семейных машин. В ТОП-5 вошли представители исключительно европейских брендов.
На первое место в рейтинге лучших семейных автомобилей британские журналисты поставили BMW 3-Series в кузове Touring (универсал). Машину похвалили за ее управляемость, вместительность и способность делать обычные поездки менее утомительными.
Серебро было отдано компактвэну Dacia Jogger. Родственник бестселлера Duster назвали чуть ли не идеальным автомобилем для семьи по соотношению цены и качества, а также по пространству в салоне.
Бронза в ТОП-е лучших семейных автомобилей неожиданно досталась компактной модели Volkswagen Golf. Машина удостоилась похвалы за доступную цену и приятные ощущения за рулем, будучи отличным вариантом для тех, кто любит активный отдых.
Замкнули рейтинг еще две европейские модели. Причем обе из них оказались представителями сегмента SUV – Land Rover Defender 110 и Skoda Kodiaq.
В копилку британского вседорожника занесли впечатляющие характеристики его 6-цилиндрового дизельного двигателя, а в числе минусов назвали прожорливость.
Что касается его чешского визави, то в список достижений этого «паркетника» вошло идеальное сочетание комфорта и ценности, вместительность и способность увеличить багажник до 910-литров за счет складывания двух задних сидений.