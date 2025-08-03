Land Rover, Volkswagen и BMW вошли в пятерку лучших автомобилей для семей

Семейный автомобиль заметным образом отличается от всех других, поскольку должен соответствовать множеству требований: от вместительности до надежности, безопасности и экономичности. Определить лучших представителей этого популярного сегмента бывает непросто, но журналистам британского издания, похоже, это удалось.

Эксперты одного из самых авторитетных автомобильных изданий «Туманного Альбиона» составили пятерку практически идеальных семейных машин. В ТОП-5 вошли представители исключительно европейских брендов.

BMW 3-Series Touring

На первое место в рейтинге лучших семейных автомобилей британские журналисты поставили BMW 3-Series в кузове Touring (универсал). Машину похвалили за ее управляемость, вместительность и способность делать обычные поездки менее утомительными.

Dacia Jogger

Серебро было отдано компактвэну Dacia Jogger. Родственник бестселлера Duster назвали чуть ли не идеальным автомобилем для семьи по соотношению цены и качества, а также по пространству в салоне.

Volkswagen Golf

Бронза в ТОП-е лучших семейных автомобилей неожиданно досталась компактной модели Volkswagen Golf. Машина удостоилась похвалы за доступную цену и приятные ощущения за рулем, будучи отличным вариантом для тех, кто любит активный отдых.

Land Rover Defender 110

Замкнули рейтинг еще две европейские модели. Причем обе из них оказались представителями сегмента SUV – Land Rover Defender 110 и Skoda Kodiaq.

В копилку британского вседорожника занесли впечатляющие характеристики его 6-цилиндрового дизельного двигателя, а в числе минусов назвали прожорливость.

Skoda Kodiaq

Что касается его чешского визави, то в список достижений этого «паркетника» вошло идеальное сочетание комфорта и ценности, вместительность и способность увеличить багажник до 910-литров за счет складывания двух задних сидений.