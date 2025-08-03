ДомойАвтоновости сегодняLand Rover, Volkswagen и BMW вошли в пятерку лучших автомобилей для семей

Land Rover, Volkswagen и BMW вошли в пятерку лучших автомобилей для семей

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
BMW3SeriesTouring0824 1

Семейный автомобиль заметным образом отличается от всех других, поскольку должен соответствовать множеству требований: от вместительности до надежности, безопасности и экономичности. Определить лучших представителей этого популярного сегмента бывает непросто, но журналистам британского издания, похоже, это удалось.

Эксперты одного из самых авторитетных автомобильных изданий «Туманного Альбиона» составили пятерку практически идеальных семейных машин. В ТОП-5 вошли представители исключительно европейских брендов.

01 23
BMW 3-Series Touring

На первое место в рейтинге лучших семейных автомобилей британские журналисты поставили BMW 3-Series в кузове Touring (универсал). Машину похвалили за ее управляемость, вместительность и способность делать обычные поездки менее утомительными.

dacia jogger rji ph1 beautyshot 001 ig w1500 h517 1
Dacia Jogger

Серебро было отдано компактвэну Dacia Jogger. Родственник бестселлера Duster назвали чуть ли не идеальным автомобилем для семьи по соотношению цены и качества, а также по пространству в салоне. 

ZpqUKB5LeNNTxT z volkswagen golf 2024 rhd front34dynamic1
Volkswagen Golf

Бронза в ТОП-е лучших семейных автомобилей неожиданно досталась компактной модели Volkswagen Golf. Машина удостоилась похвалы за доступную цену и приятные ощущения за рулем, будучи отличным вариантом для тех, кто любит активный отдых. 

Копия 1600 1
Land Rover Defender 110

Замкнули рейтинг еще две европейские модели. Причем обе из них оказались представителями сегмента SUV – Land Rover Defender 110 и Skoda Kodiaq.

В копилку британского вседорожника занесли впечатляющие характеристики его 6-цилиндрового дизельного двигателя, а в числе минусов назвали прожорливость.

61 skoda kodiaq review
Skoda Kodiaq

Что касается его чешского визави, то в список достижений этого «паркетника» вошло идеальное сочетание комфорта и ценности, вместительность и способность увеличить багажник до 910-литров за счет складывания двух задних сидений.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Новый Toyota Roomy сделают версией минивэна Alphard для...

Самый известный автомеханик Испании назвал самые надежные и...

Седан Toyota дешевле Corolla удивит расходом топлива

Появились патентные изображения Toyota Hilux нового поколения: другой...

Лифтованный внедорожник Toyota подготовили для ночевок в глуши

Самый большой и роскошный кроссовер BMW показали в...

Самый безотказный минивэн на планете снова в России:...

У популярного седана Kia возникли проблемы с отклеиванием...

Новая практичная Toyota для дачников раскрыла о себе...

Гиперкары на десятки миллионов долларов, изъятые у преступников,...

Крошечный кроссовер Daihatsu получил ультра-лимитированную версию

Очень популярный кроссовер Toyota проверили на безопасность

Nissan анонсировал новый 7-местный семейный автомобиль для небогатых...

Один из лучших внедорожников для охотников и рыбаков...

Honda обновила гибридный Civic

Toyota Land Cruiser Prado примерил полицейскую форму

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+