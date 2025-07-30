Самым ломучим автомобилем Британии оказался «японец»

Японские машины имеют славу одних из самых надежных. Но далеко не все из них одинаково хороши в этом важном для любого автомобиля параметре.

Несколько дней назад авторитетный британский журнал «WhatCar» опубликовал список самых проблемных машин в стране по состоянию на 2025 год. И, неожиданно для многих, первое место в этом анти-рейтинге занял японский автомобиль.

Nissan Juke

Худшим в «Туманном Альбионе» с точки зрения надежности был назван Nissan Juke (2019 год – настоящее время).

Авторы этого списка присвоили этой модели 50-процентный рейтинг выносливости, а также заявили, что такие машины чаще всего страдают от поломок 12-вольтового аккумулятора, двигателя и из-за выхода из строя тормозов.

MG 4

Серебро в анти-ТОП-е досталось хэтчбеку MG 4 (2022 – настоящее время). Утверждается, что машине не ломается всего в 63,8% случаев, а наиболее частыми жалобами на ее техническую часть является электрика, не связанная с двигателем, внутренняя отделка салона и мотор.

Vauxhall/Opel Mokka Electric

Замкнул тройку худших с точки зрения выносливости машин в Британии электрический «паркетник» Vauxhall/Opel Mokka Electric (2020-настоящее время). Рейтинг надежности автомобиля составил 65,6%.

Самыми слабыми местами этого электрического SUV стали 12-вольтовая батарея и тяговый аккумулятор, а также спутниковая навигация и мультимедийная система.

Далее в списке наиболее часто ломающихся машин на британском рынке расположились: Kia Sportage с дизельным мотором (2016-2021), Mazda CX-60 (2022-настоящее время), MG ZS Electric (2019-настоящее время), Volkswagen Golf с дизельным мотором (2020-настоящее время).