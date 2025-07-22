Самым надежным премиальным внедорожником оказался не тот, о котором все думают

В сегменте премиальных внедорожников, где всегда доминируют такие титаны как Mercedes-Benz, Audi, BMW и Lexus, очень редко можно встретить стороннего автопроизводителя, претендующего на корону в дисциплине «надежность».

Однако если верить недавнему исследованию авторитетного издания «J.D.Power», в 2025 году самым крепким представителем этого сегмента оказалась модель бренда, не входящего в эту четверку. Лучшим по выносливости роскошным SUV этого года был назван Infinity QX80.

В исследовании оценивалось количество проблем, выявленных на каждые 100 автомобилей после трех лет владения. И оказалось, что наименьшее число поломок пришлось именно на модель премиального суббренда Nissan. Все благодаря тому, что Infiniti не пошла по пути конкурентов, внедряющих все более сложные гибридные системы и цифровые интерфейсы.

Infiniti QX80 2025

Признание самым надежным внедорожником класса люкс Infiniti QX80 удивило отраслевых аналитиков и потребителей, ведь этому автомобилю удалось опередить таких грозных конкурентов как Lexus LX, Range Rover и Mercedes-Benz GLS-Class.

Машину похвалили за ее надежную трансмиссию, упрощенный технический пакет и впечатляющее качество сборки.

В резюме исследования эксперты указали, что пока конкуренты пытаются превзойти друг друга, предлагая сложные гибридные системы и передовые «мультимедийки», Infiniti с моделью QX80 сделала ставку на изысканность, надежность и целостный дизайн.

Машина 2025 года прошла полную модернизацию, в ходе которой избавилась от устаревших компонентов, взамен получив хоть и новые, но проверенные временем системы от альянса Nissan-Infiniti. В результате внедорожник стал выглядеть современным, но не перегруженным инженерными решениями.

Напомним, новые Infiniti QX80 комплектуются мотором V6 с двойным турбонаддувом, обеспечивающим мощность и надежность. Его максимальная отдача равна 450 лошадиным силам, а пиковый крутящий момент составляет 716 Нм.

Двигатель пришел на смену 5,6-литровому атмосферному V8, который долгие годы был сердцем этой модели.