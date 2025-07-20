ДомойАвтоновости сегодня4 японских автомобиля, которые ломаются в 2 раза чаще, чем любая среднестатистическая...

4 японских автомобиля, которые ломаются в 2 раза чаще, чем любая среднестатистическая машина

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2025 nissan frontier refresh gives long bed buyers more options 5

Все знают, что японские автомобили настоящие иконы надежности. Их делали и делают на совесть, благодаря чему они практически не подвержены поломкам и способны выхаживать без ремонта сотни тысяч километров.

Впрочем, это совсем не значит, что такими выносливыми являются абсолютно все модели японского автопрома.

Портал «GoBankingRates» назвал четверку японских машин, которые страдают от неисправностей в 2 раза чаще в сравнении со среднестатистической машиной.

Nissan Frontier

2025 nissan frontier 118 677ef20279c48

Nissan никогда не считался самым надежным автопроизводителем из «Страны восходящего солнца», но большинство его машин редко подвергались серьезным поломкам. Однако с пикапом Frontier компания явно промахнулась.

В свежем исследовании портала «Consumer Reports» этот утилитарник 2025 года заработал в дисциплине «надежность» шокирующие 27 баллов из 100 возможных.

Scion IQ 

2 3

Крошечный хэтчбек, который обладает родством с Toyota, оказался не таким выносливым, как автомобили материнского бренда. Машина получила один из самых низких рейтингов среди протестированных автомобилей журналом «CR» за последние годы.

Большинство жалоб пришлось на 3-дверки 2015 года. Их ругали за медлительность, шум и отсутствие комфорта, а также за низкую надежность и дорогостоящий ремонт в случае поломки.

Honda CR-Z

2016 Honda CR Z Japanese spec front three quarters2 1

Автомобили Honda являются одним из лучших выборов по надежности для покупателей, однако ее спортивное купе CR-Z оказалось не таким удачным, как компании хотелось бы.

Гибридный автомобиль не оправдал возложенных на него надежд и отметился частыми неисправностями, а также неприятными шумами в салоне. Самое большое число поломок было замечено за автомобилями 2016 года выпуска.

Mitsubishi Mirage

2022 mitsubishi mirage 4dr hatchback black edition fq oem 1 1280

Mitsubishi добилась определенного успеха на рынке недорогих автомобилей именно благодаря этой модели, но сама она всегда оставляла желать лучшего. 

По статистике Mirage (2024) выходит из строя чаще, чем среднестатистическая машина. Помимо общей ненадежности эксперты отмечают ее слабый и очень шумный 3-цилиндровый двигатель, а также отсутствие какой-либо динамики.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Царь пикапов: на продажу выставили шестиколесный Brabus XLP...

С какой скоростью нужно ехать, чтобы максимально экономить...

Знаменитый «рамник» Suzuki обновится, но не внешне

Популярный минивэн Nissan стал безопаснее, комфортнее и брутальнее

Автомобили, которые шокирующе лучше своих новых версий

Новый кроссовер Mitsubishi перепутали с преемником Pajero Sport

5-метровый кроссовер Kia для американцев удивит низким расходом...

Японский пикап начального уровня стал маленькой, но комфортабельной...

Внедорожник Suzuki, за которым в Японии выстраиваются очереди,...

В Россию завезли самый популярный универсал в мире:...

Худшие названия машин в истории мирового автопрома

Появились спекулятивные изображения Hyundai Tucson нового поколения

Микроавтобус Toyota Hiace нового поколения хотят сделать похожим...

Китайский соперник японских кей-каров от BYD «засветился» на...

Популярные модели Toyota и Lexus могут сломаться: объявлен...

Идеальный китайский низкобюджетный автодом с великолепным интерьером продают...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+