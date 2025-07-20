4 японских автомобиля, которые ломаются в 2 раза чаще, чем любая среднестатистическая машина

Все знают, что японские автомобили настоящие иконы надежности. Их делали и делают на совесть, благодаря чему они практически не подвержены поломкам и способны выхаживать без ремонта сотни тысяч километров.

Впрочем, это совсем не значит, что такими выносливыми являются абсолютно все модели японского автопрома.

Портал «GoBankingRates» назвал четверку японских машин, которые страдают от неисправностей в 2 раза чаще в сравнении со среднестатистической машиной.

Nissan Frontier

Nissan никогда не считался самым надежным автопроизводителем из «Страны восходящего солнца», но большинство его машин редко подвергались серьезным поломкам. Однако с пикапом Frontier компания явно промахнулась.

В свежем исследовании портала «Consumer Reports» этот утилитарник 2025 года заработал в дисциплине «надежность» шокирующие 27 баллов из 100 возможных.

Scion IQ

Крошечный хэтчбек, который обладает родством с Toyota, оказался не таким выносливым, как автомобили материнского бренда. Машина получила один из самых низких рейтингов среди протестированных автомобилей журналом «CR» за последние годы.

Большинство жалоб пришлось на 3-дверки 2015 года. Их ругали за медлительность, шум и отсутствие комфорта, а также за низкую надежность и дорогостоящий ремонт в случае поломки.

Honda CR-Z

Автомобили Honda являются одним из лучших выборов по надежности для покупателей, однако ее спортивное купе CR-Z оказалось не таким удачным, как компании хотелось бы.

Гибридный автомобиль не оправдал возложенных на него надежд и отметился частыми неисправностями, а также неприятными шумами в салоне. Самое большое число поломок было замечено за автомобилями 2016 года выпуска.

Mitsubishi Mirage

Mitsubishi добилась определенного успеха на рынке недорогих автомобилей именно благодаря этой модели, но сама она всегда оставляла желать лучшего.

По статистике Mirage (2024) выходит из строя чаще, чем среднестатистическая машина. Помимо общей ненадежности эксперты отмечают ее слабый и очень шумный 3-цилиндровый двигатель, а также отсутствие какой-либо динамики.