Автомобили, которые шокирующе лучше своих новых версий

Новые автомобили все чаще оснащаются передовыми технологиями. Это могут быть турбированные двигатели, цифровые приборные панели, сложные мультимедийные системы, а иногда все вместе.

В итоге сложности с их эксплуатацией и потенциальные неисправности, а также высокая цена заставляют многих людей смотреть в сторону гораздо более простых и надежных альтернатив, которые выпускались до «бума» автомобильных технологий.

Вот какие машины можно рассмотреть, когда речь заходит о минимуме проблем, прочности и уверенности за рулем (по версии американского портала «MotorBiscuit»).

Honda Civic (2006-2011)

Модель Honda, обладавшая минимумом электроники. Ее надежные двигатели зарекомендовали себя как практически беспроблемные, а поведение машин на дороге не уступало современным аналогам.

Переход на вариаторные коробки передач и салоны, изобилующие дешевым пластиком, лишили эту «Хонду» многих ее давних поклонников.

Toyota 4Runner (2010-2014)

Неубиваемый внедорожник с 2010 по 2014 годы оснащался гидравлическим рулевым управлением, а также мог похвастаться прочной конструкцией и проверенным временем двигателем V6, что делало его одним из лучших предложений на рынке.

Современные «4Раннеры» сильно прибавили в весе, потеряли чувствительность руля и стали более «ломучими», не только не приблизившись к простоте и долговечности ранних моделей, но и наоборот отдаляясь от них с каждым новым обновлением.

Honda CR-V (2012-2016)

В этом поколении бестселлер Honda в сегменте кроссоверов комплектовался 2,4-литровым атмосферным мотором, а также простым вариатором. Ходовые качества таких машин были отличными, двигатель работал тихо и не ломался.

Но с переходом на 1,5-литровые турбомоторы у CR-V начали появляться проблемы с надежностью, из-за которых многие потенциальные покупатели таких машин предпочли Mazda CX-5 и Toyota RAV4.

Toyota Tundra (2005-2006)

Ранние версии знаменитого своей выносливостью пикапа Tundra были легче, проще и надежнее.

4,7-литровый мотор V8 был рассчитан на долгий срок службы и удивлял простотой в ремонте. Однако позднее Toyota решила добавить «Тундре» более современные двигатели и электронику, которые превосходили старую «технику» по характеристикам, но не долговечности.

В итоге многие говорят, что более современные Toyota Tundra даже близко не так хороши, как машины старого образца.