ДомойАвтоновости сегодняАвтомобили, которые шокирующе лучше своих новых версий

Автомобили, которые шокирующе лучше своих новых версий

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
CR V 1 1

Новые автомобили все чаще оснащаются передовыми технологиями. Это могут быть турбированные двигатели, цифровые приборные панели, сложные мультимедийные системы, а иногда все вместе. 

В итоге сложности с их эксплуатацией и потенциальные неисправности, а также высокая цена заставляют многих людей смотреть в сторону гораздо более простых и надежных альтернатив, которые выпускались до «бума» автомобильных технологий.

Вот какие машины можно рассмотреть, когда речь заходит о минимуме проблем, прочности и уверенности за рулем (по версии американского портала «MotorBiscuit»).

Honda Civic (2006-2011)

honda civic honda civic hybrid 2010 1638388695756

Модель Honda, обладавшая минимумом электроники. Ее надежные двигатели зарекомендовали себя как практически беспроблемные, а поведение машин на дороге не уступало современным аналогам. 

Переход на вариаторные коробки передач и салоны, изобилующие дешевым пластиком, лишили эту «Хонду» многих ее давних поклонников. 

Toyota 4Runner (2010-2014)

2012 Toyota 4Runner

Неубиваемый внедорожник с 2010 по 2014 годы оснащался гидравлическим рулевым управлением, а также мог похвастаться прочной конструкцией и проверенным временем двигателем V6, что делало его одним из лучших предложений на рынке. 

Современные «4Раннеры» сильно прибавили в весе, потеряли чувствительность руля и стали более «ломучими», не только не приблизившись к простоте и долговечности ранних моделей, но и наоборот отдаляясь от них с каждым новым обновлением. 

Honda CR-V (2012-2016)

2012 honda cr v 4dr suv ex l fq oem 1 1600

В этом поколении бестселлер Honda в сегменте кроссоверов комплектовался 2,4-литровым атмосферным мотором, а также простым вариатором. Ходовые качества таких машин были отличными, двигатель работал тихо и не ломался. 

Но с переходом на 1,5-литровые турбомоторы у CR-V начали появляться проблемы с надежностью, из-за которых многие потенциальные покупатели таких машин предпочли Mazda CX-5 и Toyota RAV4.

Toyota Tundra (2005-2006)

2006 toyota tundra double cab sr5 IMG 7113 2 scaled 1

Ранние версии знаменитого своей выносливостью пикапа Tundra были легче, проще и надежнее. 

4,7-литровый мотор V8 был рассчитан на долгий срок службы и удивлял простотой в ремонте. Однако позднее Toyota решила добавить «Тундре» более современные двигатели и электронику, которые превосходили старую «технику» по характеристикам, но не долговечности. 

В итоге многие говорят, что более современные Toyota Tundra даже близко не так хороши, как машины старого образца. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Honda, Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Популярный минивэн Nissan стал безопаснее, комфортнее и брутальнее

Новый кроссовер Mitsubishi перепутали с преемником Pajero Sport

5-метровый кроссовер Kia для американцев удивит низким расходом...

Японский пикап начального уровня стал маленькой, но комфортабельной...

Внедорожник Suzuki, за которым в Японии выстраиваются очереди,...

В Россию завезли самый популярный универсал в мире:...

Худшие названия машин в истории мирового автопрома

Появились спекулятивные изображения Hyundai Tucson нового поколения

Микроавтобус Toyota Hiace нового поколения хотят сделать похожим...

Китайский соперник японских кей-каров от BYD «засветился» на...

Популярные модели Toyota и Lexus могут сломаться: объявлен...

Идеальный китайский низкобюджетный автодом с великолепным интерьером продают...

Новый практичный внедорожник Toyota на лестничной раме удивит...

Электрический катер с мотором Porsche Macan установил мировой...

Легендарный вездеход Mitsubishi Pajero Evo выставлен на продажу...

Самый дешевый седан Mitsubishi переходит в новый модельный...

Загрузить больше
]

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+