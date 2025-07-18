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Худшие названия машин в истории мирового автопрома

Текст: Алексей Шмидт
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Выбор названия машины является целой наукой. Одно и то же слово может иметь кардинально разное значение в зависимости от страны сбыта. И когда маркетологи допускают ошибку в нейминге это сильно аукается на результатах продаж той или иной модели.

Редакция Daily-Motor раскрыла восемь самых неудачных названий машин в истории мирового автопрома. 

Kia Borrego

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Полноприводный корейский внедорожник, продававшийся в США. Премьера машины состоялась на автосалоне в Детройте в 2008 году.

Название автомобиля оказалось неидеальным. В переводе с испанского слово «Боррего» означает «простой» или «невежественный человек».

Tata Zica

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Имя одного автомобиля Tata, представленного в начале 2016 года, оказалось созвучно с названием вируса, вызывающего лихорадку, сыпь, боль в суставах и многие другие неприятные симптомы. 

Поняв, что промахнулись, маркетологи оперативно переименовали автомобиль в Tata Tiago.

Ford Probe

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Машина Ford, которая только выглядит спортивной, но в реальности не является быстрой или производительной.

Еще одним ее недостатком стало название, которое переводится с нескольких языков как «зонд». У покупателей машин, вероятно, были плохие ассоциации с этим словом и они предпочитали избегать эту модель Ford.

Opel Manta

Спортивный автомобиль Opel с задним приводом, появившийся в 1970 году. Купе произошло от модели Ascona, имя которой из-за некорректного перевода с некоторых языков впоследствии было заменено на Calibra.

Но и с Manta все получилось не так, как хотелось руководству компании. Оказалось, что слово «Манта» имеет множество значений, в том числе: «лень» и «отсутствие способностей к чему-либо».

Audi Q3

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Компактный кроссовер, располагающийся ниже модели Q5. В Испании его название созвучно со словом «ку-трес», что означает «скупой», «жалкий», «бедный» или даже «некачественный».

Volkwagen Jetta

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С момента запуска в начале 80-х годов прошлого столетия этот седан VW сменил шесть поколений. Четвертое в некоторых странах получило название Bora. Все потому, что на отдельных языках «джета» значит «наглый» и «бесстыдный».

Mitsubishi Pajero

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Один из самых неудачных примеров нейминга. Из-за созвучия этого названия со словом «пахэро» («тюфяк») машину пришлось на отдельных рынках срочно переименовывать в Montero и Shogun.

Kia Picanto

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В Чили ситикар Kia Picanto продается с именем Morning. И связано это с маркетинговыми соображениями.

В руководстве корейского автопроизводителя быстро поняли, что название Picanto будет ассоциироваться в этой южноамериканской стране со словом «пиканте», означающем «низший класс».

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