Худшие названия машин в истории мирового автопрома

Выбор названия машины является целой наукой. Одно и то же слово может иметь кардинально разное значение в зависимости от страны сбыта. И когда маркетологи допускают ошибку в нейминге это сильно аукается на результатах продаж той или иной модели.

Редакция Daily-Motor раскрыла восемь самых неудачных названий машин в истории мирового автопрома.

Kia Borrego

Полноприводный корейский внедорожник, продававшийся в США. Премьера машины состоялась на автосалоне в Детройте в 2008 году.

Название автомобиля оказалось неидеальным. В переводе с испанского слово «Боррего» означает «простой» или «невежественный человек».

Tata Zica

Имя одного автомобиля Tata, представленного в начале 2016 года, оказалось созвучно с названием вируса, вызывающего лихорадку, сыпь, боль в суставах и многие другие неприятные симптомы.

Поняв, что промахнулись, маркетологи оперативно переименовали автомобиль в Tata Tiago.

Ford Probe

Машина Ford, которая только выглядит спортивной, но в реальности не является быстрой или производительной.

Еще одним ее недостатком стало название, которое переводится с нескольких языков как «зонд». У покупателей машин, вероятно, были плохие ассоциации с этим словом и они предпочитали избегать эту модель Ford.

Opel Manta

Спортивный автомобиль Opel с задним приводом, появившийся в 1970 году. Купе произошло от модели Ascona, имя которой из-за некорректного перевода с некоторых языков впоследствии было заменено на Calibra.

Но и с Manta все получилось не так, как хотелось руководству компании. Оказалось, что слово «Манта» имеет множество значений, в том числе: «лень» и «отсутствие способностей к чему-либо».

Audi Q3

Компактный кроссовер, располагающийся ниже модели Q5. В Испании его название созвучно со словом «ку-трес», что означает «скупой», «жалкий», «бедный» или даже «некачественный».

Volkwagen Jetta

С момента запуска в начале 80-х годов прошлого столетия этот седан VW сменил шесть поколений. Четвертое в некоторых странах получило название Bora. Все потому, что на отдельных языках «джета» значит «наглый» и «бесстыдный».

Mitsubishi Pajero

Один из самых неудачных примеров нейминга. Из-за созвучия этого названия со словом «пахэро» («тюфяк») машину пришлось на отдельных рынках срочно переименовывать в Montero и Shogun.

Kia Picanto

В Чили ситикар Kia Picanto продается с именем Morning. И связано это с маркетинговыми соображениями.

В руководстве корейского автопроизводителя быстро поняли, что название Picanto будет ассоциироваться в этой южноамериканской стране со словом «пиканте», означающем «низший класс».