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Раскрыты самые угоняемые автомобили в Японии: Land Cruiser вне конкуренции

Текст: Алексей Шмидт
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Автомобильные воры в разных частях света чаще всего выбирают своей целью самые популярные местные модели или типы машин, которые затем будет проще перепродать, либо разобрать на детали. 

Управление столичной полиции Токио недавно опубликовало список моделей, наиболее часто подвергающихся угонам в первой половине 2025 года. Оказалось, что самым привлекательным автомобилем для автомобильных воров в столице Японии является серия внедорожников Toyota Land Cruiser. 

Согласно статистике, за первую половину 2025 года в Японии было угнано 765 «Ленд Крузеров» (включают Land Cruiser 300, LC 250/Prado, LC 70). Это гораздо больше, чем в случае с другими популярными среди преступников моделями.

10 моделей с самым высоким количеством угонов в Японии за 1 половину 2025 года

  1. Toyota Land Cruiser – 765 угнанных машин;
  2. Toyota Prius – 289;
  3. Toyota Alphard – 191;
  4. Lexus RX – 141;
  5. Lexus LX – 120;
  6. Toyota Crown – 107;
  7. Toyota Hiace – 97;
  8. Lexus LS – 55;
  9. Toyota Harrier – 50;
  10. Suzuki Carry – 43.

Таким образом, среди десяти самых угоняемых в Японии машин за первые шесть месяцев этого года оказалось сразу 9 моделей Toyota Group.

Местная полиция связывает такую популярность машин концерна «Тойота» с широким присутствием на рынке подержанных автомобилей страны, что делает их особенно привлекательными для автоугонщиков. 

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Фото:Toyota

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