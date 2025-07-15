Недолговечные кроссоверы, которые будут постоянно ломаться (весь список)

При покупке как нового, так и подержанного автомобиля, надежность всегда занимает важное место в приоритете потребителя. Понять, как долго будет служить машина, можно взглянув на всевозможные рейтинги надежности.

Одним из их авторов является авторитетный портал «Consumer Reports». Недавно он раскрыл десятку автомобилей, которые постоянно ломаются и имеют наименьшую прогнозируемую долговечность.

Volkswagen Taos

Прогнозируемая оценка надежности: 1 из 5

Худший SUV с точки зрения надежности. Владельцы таких машин сообщают о целом ряде проблем, которые начинаются с неисправностей двигателя и доходят до выхода из строя электрических компонентов, трансмиссии и других механических деталей кроссовера.

Ford Explorer

Прогнозируемая оценка надежности: 1 из 5

Популярный американский семейный кроссовер в последнее время страдает от множества проблем, в том числе из-за неисправностей электроники, проблемных трансмиссий и даже кузовного оборудования, что негативным образом отразилось на его итоговом рейтинге выносливости.

Kia Sorento

Прогнозируемая оценка надежности: 1 из 5

Среднеразмерный корейский кроссовер, который очень любят покупатели. Но даже на него приходится огромное число технических жалоб. Они затрагивают главные узлы машины – ее трансмиссию и двигатель, требующих впоследствии дорогостоящего ремонта.

Chevrolet Bolt EUV

Прогнозируемая оценка надежности: 1 из 5

Компактный электрический кроссовер, у которого большие проблемы с электрикой. Владельцы жалуются на неисправности электромоторов, а также попадание воды в салон автомобиля из-за низкого качества сборки.

Alfa Romeo Stelvio

Прогнозируемая оценка надежности: 1 из 5

Роскошный компактный «паркетник» из Италии, ориентированный на управляемость и динамику, далеко не такой надежный, как быстрый. В машине часто выходит из строя электроника и компьютерные системы из-за своей чувствительности к перепадам напряжения.

Jeep Wrangler

Прогнозируемая оценка надежности: 2 из 5

Несмотря на превосходные внедорожные возможности эта модель Jeep славится своей ломучестью.

Чрезмерный внутренний шум, негерметичная съемная верхняя часть кузова, плохая управляемость и постоянные мелкие поломки привели к тому, что автомобиль вошел в список самых недолговечных представителей своего сегмента.

Ford Bronco Sport

Прогнозируемая оценка надежности: 2 из 5

Относительно новый компактный «паркетник» из США уже успел заработать репутацию очень проблемной машины. В ней страдают от неисправностей тормоза, а также имеются крупные проблемы с двигателем и кузовом.

Jeep Compass

Прогнозируемая оценка надежности: 2 из 5

Компактный SUV марки Jeep повторяет проблемы своих родственников по модельному ряду. Они включают в себя устаревшие технологии и неисправности рулевого управления.

Dodge Durango

Прогнозируемая оценка надежности: 2 из 5

3-рядный внедорожник Dodge преследует целая россыпь механических проблем, выделить конкретно из которых одну нельзя, поскольку в машине ломается практически все, что только возможно.

Buick Enclave

Прогнозируемая оценка надежности: 2 из 5

Стареющий большой кроссовер-внедорожник Buick заработал в свежем рейтинге CR всего 2 балла из 5 возможных из-за постоянных неисправностей трансмиссии и электрики, которые не удалось решить в его ранних модельных рядах (возрастом более 10 лет).