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Китайские машины были посмешищем. Теперь они занимают лидирующие позиции в рейтингах безопасности

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
hongqi e hs9

Китайские автомобили долгое время были известны тем, что копировали западные. Многие из них выглядели неказисто и имели привычку часто выходить из строя. Безопасность в них также не входила в список приоритетов, но все изменилось в последние годы.

Как пишет издание «Insideevs», европейские и американские автомобильные компании всерьез задумались на тему того, как «поднебесным» автобрендам удалось так быстро изменить устоявшийся подход к ведению бизнеса.

Рейтинг безопасности краш-тестов Euro NCAP, наряду с его глобальными аналогами, такими как Latin NCAP и ANCAP, является золотым стандартом в отрасли и может определить будущее любого начинающего автопроизводителя. То же самое касается американских тестов IIHS и NHTSA.

Чтобы понять, насколько удалось прибавить китайским автомобилям с точки зрения безопасности, можно взглянуть на рейтинг Euro NCAP.

Из 28 автомобилей, протестированных в нем в этом году, только 18 получили заветный рейтинг из 5 звезд. И, что самое интересное, 13 из них были выпущены в Китае, а целых 9 из них оказались продукцией «поднебесных» автомобильных брендов. 

Автомобили с пятизвездочным рейтингом безопасности Euro NCAP, протестированные в 2025 году (слева – название модели, справа – страна производства)

  • Jaecoo 7 PHEV – Китай;
  • Kia EV – Южная Корея;
  • Hongqi E-HS9 – Китай;
  • Audi Q5 – Мексика;
  • MG MGS5 – Китай
  • Volkswagen Tayron – Германия;
  • BYD Sealion 7 – Китай;
  • Mini Cooper E – Китай;
  • Omoda 9 – Китай;
  • Cupra Terramar – Венгрия;
  • Geely EX5 – Китай;
  • Polestar 4 – Китай;
  • Voyah Courage – Китай;
  • Audi A6 e-tron – Германия;
  • Zeekr 7X – Китай;
  • Polestar 3 – Китай;
  • Lynk & Co 02 – Китай;
  • Tesla Model 3 – Китай.

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Фото:Hongqi
ИСТОЧНИК:Insideevs

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