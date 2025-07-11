Китайские машины были посмешищем. Теперь они занимают лидирующие позиции в рейтингах безопасности

Китайские автомобили долгое время были известны тем, что копировали западные. Многие из них выглядели неказисто и имели привычку часто выходить из строя. Безопасность в них также не входила в список приоритетов, но все изменилось в последние годы.
Как пишет издание «Insideevs», европейские и американские автомобильные компании всерьез задумались на тему того, как «поднебесным» автобрендам удалось так быстро изменить устоявшийся подход к ведению бизнеса.
Рейтинг безопасности краш-тестов Euro NCAP, наряду с его глобальными аналогами, такими как Latin NCAP и ANCAP, является золотым стандартом в отрасли и может определить будущее любого начинающего автопроизводителя. То же самое касается американских тестов IIHS и NHTSA.
Чтобы понять, насколько удалось прибавить китайским автомобилям с точки зрения безопасности, можно взглянуть на рейтинг Euro NCAP.
Из 28 автомобилей, протестированных в нем в этом году, только 18 получили заветный рейтинг из 5 звезд. И, что самое интересное, 13 из них были выпущены в Китае, а целых 9 из них оказались продукцией «поднебесных» автомобильных брендов.
Автомобили с пятизвездочным рейтингом безопасности Euro NCAP, протестированные в 2025 году (слева – название модели, справа – страна производства)
- Jaecoo 7 PHEV – Китай;
- Kia EV – Южная Корея;
- Hongqi E-HS9 – Китай;
- Audi Q5 – Мексика;
- MG MGS5 – Китай
- Volkswagen Tayron – Германия;
- BYD Sealion 7 – Китай;
- Mini Cooper E – Китай;
- Omoda 9 – Китай;
- Cupra Terramar – Венгрия;
- Geely EX5 – Китай;
- Polestar 4 – Китай;
- Voyah Courage – Китай;
- Audi A6 e-tron – Германия;
- Zeekr 7X – Китай;
- Polestar 3 – Китай;
- Lynk & Co 02 – Китай;
- Tesla Model 3 – Китай.