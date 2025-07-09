Владельцев Tesla разыграли в фальшивом письме. Многие повелись на шутку

Поклонники Tesla очень волнуются, когда компания «выкатывает» новые функции, пробные версии и бета-программы. Видимо именно по этой причине мало кто понял шутку одного из владельцев машин этой американской компании, который разослал от имени «Теслы» обладателям таких автомобилей странное письмо.

В нем в честь дня рождения им предлагалось увеличить мощность силовой установки машины на 50 лошадиных сил, которое длилось бы всего 30 дней. Письмо тут же всплыло в интернете и подверглось жесткой критике.

Владельцы Tesla требовали разъяснить, почему они заплатили за оборудование, в котором урезана максимальная производительность.

Фальшивое письмо, разосланное владельцам Tesla в США (Reddit)

Разумеется, никакого подарка от «Теслы» не было, а само письмо оказалось хоть и убедительным, но фейком, который не распознало большое количество обладателей машин этой компании.

Часть из них пытались узнать как можно больше об этой функции, другие шутили о том, что собираются сменить дату дня рождения в приложении Tesla и получить подарок, а третьи ругали автопроизводителя за такое странное маркетинговое решение.

На момент публикации этой статьи покупатели машин «Теслы» могут разблокировать функции, на которые уже способно установленное в их автомобилях оборудование. И это не мощность, а дополнительный запас хода и максимальная скорость.