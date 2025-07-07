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Названы автомобили, за которыми охотятся в Великобритании

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 2025 Kia Sportage 1

Федерация автопроизводителей и продавцов (CMMT) в Великобритании раскрыла список самых продаваемых на рынке «Туманного Альбиона» автомобилей за первые шесть месяцев 2025 года.

В десятке лучших большая часть машин оказалась кроссоверами. Более того, некоторые из них раньше были бестселлерами российского рынка.

Самым продаваемым автомобилем среди британцев оказался «паркетник» Ford Puma. На долю этой модели за первое полугодие 2025 года пришлось 26 тысяч 355 реализованных машин.

Второе место досталось корейскому вседорожнику Kia Sportage с результатом в 23 тысячи 12 проданных единиц, а третьим в этом рейтинге оказался японский SUV Nissan Qashqai (22 тысячи 85 покупателей). 

Далее расположились: Vauxhall Corsa (20 тысяч 128 продажи), Nissan Juke (18 тысяч 527 единиц), Volkswagen Golf (16 тысяч 884 машины), MG HS (16 тысяч 115 штук), Hyundai Tucson (15 тысяч 496 экземпляров), Volvo XC40 (15 тысяч 267 штук) и Volkswagen Tiguan, реализованный за 6 месяцев этого года в количестве 15 тысяч 223 автомобилей. 

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Фото:Kia

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