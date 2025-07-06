Самая богатая автомобильная компания в мире стоит почти в 6 раз дороже, чем VW, Mercedes и Ferrari вместе взятые

Еще совсем недавно многие считали этот стартап, родившийся в США провальным. Машины компании критиковали за частые возгорания и некачественную сборку, но их продажи продолжали расти. Причем настолько, что теперь этому автопроизводителю удалось стать самым дорогим автомобильным брендом в мире.

Речь идет о Tesla. Согласно официальным подсчетам, стоимость этой компании достигла в 2025 году отметки в 1 триллион 185 миллионов долларов.

Для сравнения, это больше, чем цена крупнейших мировых автомобильных марок VW (56,3 миллиарда долларов), Mercedes-Benz (55,1 миллиарда долларов) и Ferrari (86,4 миллиарда долларов) вместе взятых.

Завод Tesla

Достичь такого головокружительного показателя «Тесла» удалось благодаря своей ориентации на электромобили, программное обеспечение и новые технологии аккумуляторов.

Успех американской компании, которую возглавляет одиозный бизнесмен Илон Маск, заставил практически все крупные мировые автомобильные бренды пересмотреть свои стратегии в пользу перехода на электромобили.

По этому пути пойдет как Mercedes-Benz, так и Volkswagen, который заключил соглашение с американским электро-стартапом Rivian. Более того, на «электрички» свой взор обратила даже Ferrari, которая долгое время избегала подобного вида моделей.

Tesla Cybertruck

Но будущее для Tesla уже не выглядит таким безоблачным, как всем кажется.

Компания сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны китайских брендов BYD и Xiaomi, однако пока им еще очень далеко до звания самого дорогого автопроизводителя в мире:

Tesla – 1 триллион 185 миллиардов долларов; Toyota – 237 миллиарда 300 миллионов долларов; Xiaomi – 168 миллиардов долларов; BYD – 164 миллиарда долларов; Ferrari – 86 миллиардов 400 миллионов долларов.