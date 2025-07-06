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Самая богатая автомобильная компания в мире стоит почти в 6 раз дороже, чем VW, Mercedes и Ferrari вместе взятые

Текст: Ростислав Архипов
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Еще совсем недавно многие считали этот стартап, родившийся в США провальным. Машины компании критиковали за частые возгорания и некачественную сборку, но их продажи продолжали расти. Причем настолько, что теперь этому автопроизводителю удалось стать самым дорогим автомобильным брендом в мире.

Речь идет о Tesla. Согласно официальным подсчетам, стоимость этой компании достигла в 2025 году отметки в 1 триллион 185 миллионов долларов.

Для сравнения, это больше, чем цена крупнейших мировых автомобильных марок VW (56,3 миллиарда долларов), Mercedes-Benz (55,1 миллиарда долларов) и Ferrari (86,4 миллиарда долларов) вместе взятых.

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Завод Tesla

Достичь такого головокружительного показателя «Тесла» удалось благодаря своей ориентации на электромобили, программное обеспечение и новые технологии аккумуляторов. 

Успех американской компании, которую возглавляет одиозный бизнесмен Илон Маск, заставил практически все крупные мировые автомобильные бренды пересмотреть свои стратегии в пользу перехода на электромобили.

По этому пути пойдет как Mercedes-Benz, так и Volkswagen, который заключил соглашение с американским электро-стартапом Rivian. Более того, на «электрички» свой взор обратила даже Ferrari, которая долгое время избегала подобного вида моделей. 

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Tesla Cybertruck

Но будущее для Tesla уже не выглядит таким безоблачным, как всем кажется.

Компания сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны китайских брендов BYD и Xiaomi, однако пока им еще очень далеко до звания самого дорогого автопроизводителя в мире:

  1. Tesla – 1 триллион 185 миллиардов долларов;
  2. Toyota – 237 миллиарда 300 миллионов долларов;
  3. Xiaomi – 168 миллиардов долларов;
  4. BYD – 164 миллиарда долларов;
  5. Ferrari – 86 миллиардов 400 миллионов долларов.

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Фото:Tesla

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