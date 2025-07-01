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Раскрыты 12 автомобилей, которые могут проехать без поломок 400 000 км: 8 из них одной марки

Текст: Алексей Шмидт
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Современные автомобили редко выхаживают больше 200 тысяч км пробега, а некоторые и вовсе требуют ремонта уже к 100 тысячам километров на одометре. Но в общем списке машин пока еще присутствуют отдельные модели, которым по силам преодолеть отметку в 400 тысяч км. 

Авторитетный журнал «Consumer Reports» перечислил 12 таких автомобилей, которые считаются «королями долговечности». Что интересно, 8 машин из этого ТОП-а оказались представителями одной и той же марки.

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Toyota Camry

Список автомобилей, которые с наибольшей вероятностью преодолеют более 400 000 км

  1. Toyota Camry
  2. Honda CR-V
  3. Honda Accord
  4. Toyota Prius
  5. Toyota Corolla
  6. Toyota Highlander
  7. Toyota Tacoma
  8. Ford F-150
  9. Chevrolet Silverado
  10. Toyota RAV4
  11. Toyota Sienna
  12. Toyota Tundra

От Toyota в рейтинг вошли сразу восемь моделей. Кроме того, еще две делегировал в этот ТОП другой знаменитый японский автопроизводитель, известный надежностью – Honda.

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Honda Accord

Вершину подборки зарезервировали за собой седаны: Toyota Camry, Toyota Prius, Toyota Corolla, а также Honda Accord. Все они расположились вверху списка отчасти из-за того, что разрабатывались на протяжении многих лет, а их прочность прошла проверкой временем. 

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Chevrolet Silverado

Что касается других представителей этого чарта, то в него затесались представители класса минивэнов, пикапов и больших внедорожников, которые часто создают с учетом простых и прочных конструкций, способных выдерживать длительные нагрузки. 

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Фото:Toyota, Honda, General Motors
ИСТОЧНИК:Consumer Reports

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