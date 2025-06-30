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5 машин-долгожителей: проедут 320 тысяч км, а то и больше

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В мире существует мало примеров современных машин, которые без особого труда и ремонта выхаживают пробеги под полмиллиона километров. Однако такие автомобили все же есть.

По крайней мере на это намекают отзывы потребителей, которые собирает авторитетный американский портал «Consumer Reports». 

Недавно это издание выпустило свежий рейтинг машин, которые способны удивлять владельцев своей выносливостью, и проезжать без капремонта как минимум 320 тысяч км, а в большинстве случаев эксплуатироваться без проблем гораздо дольше.

Пикап

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Наиболее выносливым утилитарником, способным проехать свыше трех сотен тысяч км, оказался не Toyota Tacoma и даже не Ford F-150, а Chevrolet Silverado и GMC Sierra. 

Седан

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В соперничестве 4-дверок победу одержал не известный своей невероятной надежностью Toyota Camry, а его давний визави – Honda Accord.

Минивэн

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Несмотря на некоторые эстетические недостатки, Toyota Sienna является не только одним из самых идеальных автомобилей для семей, но и наиболее крепким представителем сегмента минивэнов в 2025 году по мнению автовладельцев. 

Гибрид

Toytoa Prius

Пионер сегмента гибридов Toyota Prius остается одним из самых выносливых автомобилей на планете на протяжении многих лет.

В этом году ему вновь досталось звание наиболее крепкого представителя своего сегмента. Владельцы заявляют, что на Prius можно положиться не только в плане топливной экономичности, но и беспроблемной эксплуатации на протяжении многих лет и сотен тысяч км.

Кроссовер/внедорожник

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Лучшим представителем категории SUV (кроссоверы и внедорожники) в дисциплине «надежность» оказался не знаменитый Toyota RAV4, а его соперник Honda CR-V.

Утверждается, что такие машины легко превосходят отметки в 300 тысяч км пробега и не доставляют своим владельцам никаких неудобств внеплановыми ремонтами. 

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ИСТОЧНИК:Consumer Reports

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