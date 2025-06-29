ДомойАвтоновости сегодняАвтомобили одного американского автопроизводителя почти не ломаются: лучше него только Lexus

Автомобили одного американского автопроизводителя почти не ломаются: лучше него только Lexus

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
562247 buick encore gx 2024 nouvelle gueule et version luxueuse avenir

Автомобили американских компаний никогда не считались образцовыми с точки зрения надежности. Но в последнее время им все чаще удается оказываться выше в рейтингах безотказности и даже опережать по этому важному показателю именитые бренды.

Один из таких примеров – бренд Buick. Согласно новому исследованию, проведенному аналитическим агентством «J.D.Power», эта американская марка занимает второе место в ТОП-е надежности 2025 года. Единственной компанией, которая обошла ее в этом рейтинге, является Lexus.

Эксперты провели опрос более 34 тысяч водителей, владеющих своими автомобилями на протяжении 36 месяцев. Их попросили раскрыть все проблемы, с которыми они столкнулись во время их эксплуатации. 

На долю машин марки Buick, согласно исследованию, пришлось всего 143 жалобы на каждые 100 единиц. Это на 3 поломки больше, чем в случае с лидирующим Lexus, но гораздо меньше по сравнению с другими именитыми своей надежностью брендами.

2025010a
Рейтинг машин по количеству жалоб на каждые 100 единиц. Инфографика: J.D.Power

Так, к примеру, третью строчку в этом рейтинге занимает Mazda со 161 жалобой на каждые 100 выпущенных автомобилей, а на четвертом месте располагается Toyota c аналогичным показателем.

Еще интереснее рейтинг выглядит, если взглянуть дальше. Сразу три американские компании: Cadillac, Chevrolet и GMC заняли пятую, шестую и седьмую строчки с результатами 169/100, 169/100, а также 181/100 соответственно.

Для сравнения, это гораздо лучше, чем результаты популярных своей надежностью автомобилей марок Kia и Honda (196 и 201 жалоба на каждые 100 машин соответственно). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Buick, J.D.Power

Читайте также:

Последние новости:

Популярный минивэн Nissan стал роскошной квартирой на колесах...

Кроссовер Mazda для небогатых показался на первых изображениях

В Китае создали электромобиль, который выглядит как Ferrari,...

Легендарный автобус-вахтовик Антарктиды Ivan The Terra отправился на...

В Японии придумали для Suzuki Jimny новый хардкорный...

Опытный механик жалуется на проблемы с двигателем Subaru

Самый надежный 7-местный роскошный внедорожник в мире: сколько...

Новый недорогой кроссовер Renault C-класса раскрыл о себе...

Революционер среди японских миникаров готовится к смене поколения....

Фермерский вариант нового рамного внедорожника Kia обрел цену

Toyota RAV4 лишил Tesla Model Y звания самого...

Большой, вместительный и дорогой кроссовер Hyundai просится в...

На продажу выставили идеальный Toyota FJ Cruiser с...

Новая практичная Toyota для поездок на дачу показалась...

Владельцы ломучих моторов PureTech жалуются, что Stellantis пудрит...

Японский хэтчбек для народа получит «заряженную» версию дешевле...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+