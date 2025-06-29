Автомобили одного американского автопроизводителя почти не ломаются: лучше него только Lexus

Автомобили американских компаний никогда не считались образцовыми с точки зрения надежности. Но в последнее время им все чаще удается оказываться выше в рейтингах безотказности и даже опережать по этому важному показателю именитые бренды.

Один из таких примеров – бренд Buick. Согласно новому исследованию, проведенному аналитическим агентством «J.D.Power», эта американская марка занимает второе место в ТОП-е надежности 2025 года. Единственной компанией, которая обошла ее в этом рейтинге, является Lexus.

Эксперты провели опрос более 34 тысяч водителей, владеющих своими автомобилями на протяжении 36 месяцев. Их попросили раскрыть все проблемы, с которыми они столкнулись во время их эксплуатации.

На долю машин марки Buick, согласно исследованию, пришлось всего 143 жалобы на каждые 100 единиц. Это на 3 поломки больше, чем в случае с лидирующим Lexus, но гораздо меньше по сравнению с другими именитыми своей надежностью брендами.

Рейтинг машин по количеству жалоб на каждые 100 единиц. Инфографика: J.D.Power

Так, к примеру, третью строчку в этом рейтинге занимает Mazda со 161 жалобой на каждые 100 выпущенных автомобилей, а на четвертом месте располагается Toyota c аналогичным показателем.

Еще интереснее рейтинг выглядит, если взглянуть дальше. Сразу три американские компании: Cadillac, Chevrolet и GMC заняли пятую, шестую и седьмую строчки с результатами 169/100, 169/100, а также 181/100 соответственно.

Для сравнения, это гораздо лучше, чем результаты популярных своей надежностью автомобилей марок Kia и Honda (196 и 201 жалоба на каждые 100 машин соответственно).