Раскрыты 4 популярных кроссовера, которые почти никогда не ломаются

Когда человек покупает автомобиль, одна из главных вещей, которая его волнует, это надежность. Мало кто хочет иметь дело с неожиданными неисправностями и дорогостоящей процедурой их устранения.

Поиск долговечной машины бывает затруднительной задачей, особенно когда выбор состоит исключительно из продукции популярного сегмента – кроссоверов. Но среди них все же есть несколько примеров, способных удивить своей выносливостью в сравнении с любым среднестатистическим автомобилем.

Honda CR-V

Этот «паркетник» обладает репутацией долговечного автомобиля, который не требует значительных расходов на техническое обслуживание. Более того, он практически не ломается.

По мнению экспертов, владельцы CR-V могут рассчитывать на то, что их машина прослужит на 25-50% дольше времени, чем ее конкуренты.

Toyota RAV4

Настоящий мировой хит сегмента SUV, который известен прочной конструкцией и потрясающей выносливостью. RAV4 ломается значительно реже, чем любой среднестатистический автомобиль. И связано это с тем, что при его разработке одним из главных приоритетов инженеров была надежность его двигателя и трансмиссии.

Электрика и тормозная система автомобиля способна служить десятилетиями и для максимального срока службы требовать лишь регулярного обслуживания.

Lexus NX

Конкурент Honda CR-V и Toyota RAV4 из роскошного сегмента также умеет удивлять своей стойкостью к поломкам. Этот «паркетник» оснащается передовыми системами безопасности, надежной трансмиссией и обладает репутацией очень долговечного кроссовера.

Subaru Forester

Использование высококачественных деталей при производстве сделало один из самых продаваемых кроссоверов Subaru еще и одним из самых надежных в своем классе.

Вероятность возникновения неполадок в случае с ним если и повышается, то лишь в период между шестью и десятью годами эксплуатации, а также позднее.