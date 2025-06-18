Противник внедорожника Suzuki Jimny от Toyota будет стоить всего 2,2 миллиона рублей

Toyota готовится к официальному дебюту своего нового компактного внедорожника, который должен вклиниться в популярное семейство Land Cruiser и стать в нем самым доступным предложением.
Приближающаяся премьера этой модели постепенно приоткрывает о ней свежие подробности. И, самое главное, информацию о ее потенциальных ценах.
На днях японские инсайдеры сообщили о том, что новый Toyota Land Cruiser FJ (ожидается, что машину назовут именно так), будет стоить в Японии от 4 миллионов иен. При пересчете на российскую валюту это около 2 миллионов 200 тысяч рублей.
Если «Тойоте» действительно удастся сделать свой рамный внедорожник небольших размеров таким доступным, то он заметным образом превзойдет по стоимости как Land Cruiser 250/Prado, так и флагманский Land Cruiser 300, оказавшись гораздо дешевле родственников.
Ранее сообщалось, что размеры нового Land Cruiser FJ будут близки к популярному кроссоверу RAV4. Автомобиль получит брутальный внешний облик с обилием угловатых линий кузова и схожими с новым Prado округлыми светодиодными дневными ходовыми огнями.
В основу машины должна лечь современная «тойотовская» архитектура GA-F, которая сейчас активной используется в проектах актуальных LC250/LC 300.
Автомобиль может получить полноценную систему полного привода, которая входит в оснащение старших «Ленд Крузеров», с блокировкой дифференциалов и «понижайкой».
Презентация недорогого рамного внедорожника Toyota состоится до конца года, но в продажу потенциальный конкурент Suzuki Jimny поступит не раньше 2026-го.