Противник внедорожника Suzuki Jimny от Toyota будет стоить всего 2,2 миллиона рублей

Toyota готовится к официальному дебюту своего нового компактного внедорожника, который должен вклиниться в популярное семейство Land Cruiser и стать в нем самым доступным предложением.

Приближающаяся премьера этой модели постепенно приоткрывает о ней свежие подробности. И, самое главное, информацию о ее потенциальных ценах.

На днях японские инсайдеры сообщили о том, что новый Toyota Land Cruiser FJ (ожидается, что машину назовут именно так), будет стоить в Японии от 4 миллионов иен. При пересчете на российскую валюту это около 2 миллионов 200 тысяч рублей.

Интерьер Toyota Land Cruiser FJ (фото из официальной рекламной брошюры)

Если «Тойоте» действительно удастся сделать свой рамный внедорожник небольших размеров таким доступным, то он заметным образом превзойдет по стоимости как Land Cruiser 250/Prado, так и флагманский Land Cruiser 300, оказавшись гораздо дешевле родственников.

Ранее сообщалось, что размеры нового Land Cruiser FJ будут близки к популярному кроссоверу RAV4. Автомобиль получит брутальный внешний облик с обилием угловатых линий кузова и схожими с новым Prado округлыми светодиодными дневными ходовыми огнями.

Техническая часть Toyota Land Cruiser FJ (фото из официальной рекламной брошюры)

В основу машины должна лечь современная «тойотовская» архитектура GA-F, которая сейчас активной используется в проектах актуальных LC250/LC 300.

Автомобиль может получить полноценную систему полного привода, которая входит в оснащение старших «Ленд Крузеров», с блокировкой дифференциалов и «понижайкой».

Презентация недорогого рамного внедорожника Toyota состоится до конца года, но в продажу потенциальный конкурент Suzuki Jimny поступит не раньше 2026-го.