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Мотор-колеса, считавшиеся ранее невозможными, могут стать новым мейнстримом 

Текст: Алексей Шмидт
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Двигатели в колесах, которые ранее реализовать было невозможно, находятся на пути к началу реального применения. Один из них подготовила компания Verge, входящая в состав финского производителя Donut Lab, в своем мотоцикле. И выглядит эта конструкция поистине футуристично.

Идея оказалась на удивление проста. Ротор обычного двигателя, он же вращающееся долото, находится внутри, а его выходной вал выходит из центра. Статор – обмотки катушки, которые не вращаются – закреплены на внешнем корпусе.

Но колесный двигатель выворачивает эту компоновку наизнанку.

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В нем ротор находится на внешнем диаметре, в одном блоке с ободом колеса и, таким образом, приводит его в движение.

Статор закреплен на подвеске, а большой диаметр означает гораздо увеличенный крутящий момент, чем обычно, поэтому в этой технологии отпадает необходимость в редукторах, идущих в комплекте с бортовыми двигателями. 

Никаких шестерен и карданных валов, а это значит меньше трения и технологических наворотов. При использовании колесных двигателей в автомобилях они позволят освободить место для дополнительных аккумуляторов, багажа, а также силовых конструкций, сделав машины более просторными и безопасными.

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Ранее считалось, что колесные двигатели если и появятся, то будут очень тяжелыми, а неподрессоренная вращающаяся масса негативным образом повлияет на динамику транспортных средств, оснащенных такими моторами. Но, похоже, производителям удается сделать их легче, чем все думали. 

Ранее стало известно, что похожую разработку уже тестирует компания DeepDrive. Стартап заручился поддержкой крупных брендов Continental и BMW, собираясь начать выпускать такие мотор-колеса серийно уже с 2026 года. 

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