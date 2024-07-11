Испытывается мотор-колесо, которое ранее было невозможно изготовить: оно приведет к закату всех видов топлива

Продажи электромобилей в последнее время замедляются, поэтому в мире все громче раздаются голоса экспертов, сомневающихся в исчезновении двигателей внутреннего сгорания. Несмотря на это отдельные эксперты параллельно начали говорить о «конце всех видов топлива» благодаря новому колесному двигателю – технологии, реализовать которую ранее считалось невозможно.

Во время пандемии немецкий стартап разработал систему электродвигателей, встроенных в колесо автомобиля, которые обещают быть компактными и легкими, а значит эффективными и экономичными. Проект носит название DeepDrive, а интерес к нему проявляют такие крупные компании как BMW и Continental.

Инженеры из Германии создали усовершенствованное мотор-колесо, которое в своей конструкции обходится без редкоземельных элементов, имеет на 80% черных металлов и на 50% меньше магнитов. Все это снижает затраты на его разработку минимум на 20%.

Технология обладает несколькими преимуществами: она освобождает пространство, позволяя машине отказаться от трансмиссии, оставляя это место под более крупные аккумуляторы.

Кроме того, благодаря радиально-проточному двигателю с двойным ротором, который приводит в движение колесо напрямую, этот колесный мотор позволяет обойтись без большого количества деталей, подверженных износу, таких как дифференциал, сцепление или приводной вал. А еще его конструкция дает возможность заменить гидравлическую тормозную систему на сухую, считающуюся более компактной, легкой и экономичной.

Сейчас новый вид двигателя активно испытывается десятью крупными автопроизводителями, а компания DeepDrive рассчитывает, что подпишет первое соглашение о его поставках уже в 2025 году, начав массовый выпуск такого двигателя в 2026-м.

Брендом, который проявил наибольший интерес к мотор-колесу, стал BMW, недавно начавший тесты засекреченного электрического купе, оснащенного четырьмя колесными двигателями.