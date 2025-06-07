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Автомобили, выглядящие быстрыми, но в реальности уступающие в скорости даже Toyota Camry

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Некоторые автомобили выглядят так, будто готовы в любой момент совершить быстрый круг по Нюрбургрингу. Их резкие линии кузова, массивные спойлеры и яркие выхлопные трубы намекают на невероятную скорость.

Но порой под всей этой оберткой скрывается скромная производительность, уступающая даже обычным семейным машинам. 

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Toyota Camry XSE

Для сравнения новая Toyota Camry XSE с мотором V6 сейчас разгоняется до максимальной скорости в 217 км/ч, но смотрится со стороны как простой седан. У него нет гоночных полос и даже намеков на гоночные рекорды. 

Вот 5 ярких примеров того, когда автомобиль может выглядеть быстрым, но в реальности уступит в скорости даже «Камри». 

Chevrolet Cruze RS

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Автомобиль, доказывающий, что спортивный обвес не всегда приносит вместе с собой скорость.

Специальная отделка добавила Cruze RS изюминку в виде спойлеров, хрома и крутых дисков, но не изменила его 1,4-литровый двигатель на 138 л.с., способный разгонять машину всего до 199 км/ч.

Hyundai Veloster

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Корейский «хот-хэтч» в своих ранних версиях предлагался с 1,6-литровым мотором мощностью 132 лошадиные силы.

Несмотря на аэродинамичный внешний облик максимальная скорость машины едва достигала 201 км/ч, что неплохой результат, но далеко не те цифры, которые ждешь от высокопроизводительной модели.

Toyota Celica GT

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Celica называют иконой производительности, но версия GT седьмого поколения этой модели не была одной из них.

Автомобиль хоть и обладал агрессивной внешностью и раллийной атмосферой, но не мог похвастаться высокой скоростью. 1,8-литровый мотор купе выдавал всего 140 лошадиных сил, а максимальная скорость машины из-за этого едва достигала отметки в 201 км/ч.

Scion tC

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Машина, которая была нацелена на молодых покупателей, ищущих быстрый, стильный и недорогой автомобиль.

Японское купе щеголяло панорамной крышей, кузовом купе и надежностью Toyota. Но его 2,4-литровая «четверка» на 161 л.с. отнюдь не била рекорды скорости, разгоняя машину максимум до 204 км/ч.

Mitsubishi Eclipse

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Еще один из примеров, когда внешность бывает обманчива. Машина, удивлявшая своими смелыми изгибами и низкой посадкой, была быстрой, но не настолько, чтобы участвовать в гонках по прямой.

162-сильный двигатель японского купе разгонял его до «максималки» в 209 км/ч, что по текущим меркам медленнее, чем это делает даже Toyota Camry. 

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Фото:Соцсети

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