Автомобили, выглядящие быстрыми, но в реальности уступающие в скорости даже Toyota Camry

Некоторые автомобили выглядят так, будто готовы в любой момент совершить быстрый круг по Нюрбургрингу. Их резкие линии кузова, массивные спойлеры и яркие выхлопные трубы намекают на невероятную скорость.

Но порой под всей этой оберткой скрывается скромная производительность, уступающая даже обычным семейным машинам.

Toyota Camry XSE

Для сравнения новая Toyota Camry XSE с мотором V6 сейчас разгоняется до максимальной скорости в 217 км/ч, но смотрится со стороны как простой седан. У него нет гоночных полос и даже намеков на гоночные рекорды.

Вот 5 ярких примеров того, когда автомобиль может выглядеть быстрым, но в реальности уступит в скорости даже «Камри».

Chevrolet Cruze RS

Автомобиль, доказывающий, что спортивный обвес не всегда приносит вместе с собой скорость.

Специальная отделка добавила Cruze RS изюминку в виде спойлеров, хрома и крутых дисков, но не изменила его 1,4-литровый двигатель на 138 л.с., способный разгонять машину всего до 199 км/ч.

Hyundai Veloster

Корейский «хот-хэтч» в своих ранних версиях предлагался с 1,6-литровым мотором мощностью 132 лошадиные силы.

Несмотря на аэродинамичный внешний облик максимальная скорость машины едва достигала 201 км/ч, что неплохой результат, но далеко не те цифры, которые ждешь от высокопроизводительной модели.

Toyota Celica GT

Celica называют иконой производительности, но версия GT седьмого поколения этой модели не была одной из них.

Автомобиль хоть и обладал агрессивной внешностью и раллийной атмосферой, но не мог похвастаться высокой скоростью. 1,8-литровый мотор купе выдавал всего 140 лошадиных сил, а максимальная скорость машины из-за этого едва достигала отметки в 201 км/ч.

Scion tC

Машина, которая была нацелена на молодых покупателей, ищущих быстрый, стильный и недорогой автомобиль.

Японское купе щеголяло панорамной крышей, кузовом купе и надежностью Toyota. Но его 2,4-литровая «четверка» на 161 л.с. отнюдь не била рекорды скорости, разгоняя машину максимум до 204 км/ч.

Mitsubishi Eclipse

Еще один из примеров, когда внешность бывает обманчива. Машина, удивлявшая своими смелыми изгибами и низкой посадкой, была быстрой, но не настолько, чтобы участвовать в гонках по прямой.

162-сильный двигатель японского купе разгонял его до «максималки» в 209 км/ч, что по текущим меркам медленнее, чем это делает даже Toyota Camry.