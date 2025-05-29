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Американцы назвали автомобили, которые спустя 5 лет будут стоить почти столько же, сколько стоили новыми

Текст: Ростислав Архипов
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Большинство новых автомобилей в современном мире быстро теряют свою первоначальную стоимость, но некоторым из них удается сопротивляться удешевлению эффективнее, чем остальным. 

Недавно американские аналитики «выкатили» свежее исследование, в котором попытались определить самые недешевеющие машины за 5 лет эксплуатации. В итоге были выбраны пять моделей, которые если и теряют в цене за 60 месяцев, то относительно невысокую сумму.

Mazda3 (2020)

На первой строчке по этому показателю расположилась Mazda3, дешевеющей в среднем за 5 лет всего на 2 тысячи 633 доллара (206 тысяч 400 рублей).

Машина славится своим качественным салоном, высокой надежностью и отличной управляемостью, а также не стареет как по дизайну, так и по стоимости. 

Chevrolet Silverado (2020)

Серебро в этом рейтинге досталось Chevrolet Silverado. Пятилетняя амортизация этой модели составляет 4 тысячи 430 долларов (347 тысяч рублей), что для полноразмерного пикапа является отличным показателем.

Toyota RAV4 (2020)

Бронзу застолбил за собой кроссовер Toyota RAV4 с потерей цены за 60 месяцев эксплуатации в 4 тысячи 755 долларов (372 тысячи рублей). Такие автомобили помимо высокой ликвидности покупают за их надежность и эффективность не только на асфальте, но и за его пределами.

Honda CR-V и Toyota Camry (2020)

Четвертым в этом ТОП-е стал Honda CR-V, потерявший за пять лет в среднем 5 тысяч 149 долларов от первоначальной стоимости (– 403 тысячи 500 рублей), а пятым оказался седан Toyota Camry с 5-летней амортизацией примерно в 5 тысяч 362 доллара (– 420 тысяч рублей).

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Фото:Toyota

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