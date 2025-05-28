Седан Toyota Crown оказался самым безопасным японским автомобилем: он лучше всех Honda, Mazda и Suzuki

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии (MLIT) объявило список победителей по итогам испытаний JNCAP Motor Safety Performance за прошлый год.

Премия награждает самые безопасные местные автомобили, которым удалось набрать наиболее высокие баллы в краш-тестах по местной методике.

По итогам 2024 года лучшим среди всех японских автомобилей с точки зрения безопасности оказался седан Toyota Crown, которому удалось опередить такие модели как: Mazda CX-80, Honda Civic, Honda WR-V, Honda Freed и Suzuki Fronx.

Toyota Crown Sedan

Тесты на безопасность JNCAP включают в себя три основных пункта, а именно испытания на столкновение с транспортным средством, проверку активной безопасности, а также системы оповещения экстренных служб о ДТП (тест на имитацию аварии на перекрестке).

Инфографика JNCAP

Наилучший балл за все три эти дисциплины достался седану Toyota Crown, который набрал 95% из 100 возможных. Это самый высокий результат, продемонстрированный японским автомобилем в организации JNCAP за минувший год.

Инфографика JNCAP

В числе одних из самых безопасных машин в «Стране восходящего солнца» оказались также: Honda Civic (94%), Mazda CX-80 (94%), Honda WR-V (90%), Honda Freed (90%) и Suzuki Fronx (84%).