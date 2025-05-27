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Кроссовер Duster и седан Logan оказались самыми некачественными автомобилями в Германии

Текст: Алексей Шмидт
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Ежегодно две крупные немецкие организации ADAC и TUV являются центрами технологических исследований в Германии. Недавний отчет, опубликованный этими институтами, поверг в шок владельцев кроссоверов Duster.

Оказалось, что этот бестселлер, продающийся в Европе под маркой Dacia, является одним из самых некачественных автомобилей в «Старом Свете». 

В ходе исследования немецкие специалисты опирались на процент дефектов тех или иных машин, которые проходили техническую инспекцию за последний год. Их возраст варьировался от 2 до 13 лет. 

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Dacia Duster

Итоговый рейтинг был поделен на шесть возрастных категорий. И сразу в три из них вошел популярный «паркетник» Dacia Duster.

В подборке 8- и 9-летних машин Duster отметился с 24,3% дефектов, в антирейтинге автомобилей 10- и 11-летнего возраста на его долю пришлось уже 29,7% провальных технических осмотров, а в списке 10 и 11-леток «Дастеру» не удавалось пройти техинспекцию сразу в 34,1% случаев.

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Dacia Logan

По количеству представителей в каждом возрастном сегменте посоперничать с ним удалось только родственным моделям Dacia Logan и Dacia Dokker, вошедшим в список худших по качеству машин в двух из шести категорий (10- и 11-лет / 12- и 13-лет, а также 6- и 7-лет / 8- и 9 лет соответственно).

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Dacia Dokker

В случае с «Логаном» на его долю за минувший год приходилось 39,6 и 41% провальных техосмотров, а на долю «Доккера» 26,5 и 29,7-процента неудачных проверок.

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Фото:Dacia

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