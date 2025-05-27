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Китайские автомобили обесцениваются почти в два раза сильнее, чем корейские

Текст: Ростислав Архипов
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Китайские автопроизводители продолжают завоевывать крупные мировые рынки. Одним из самых перспективных для них сейчас считается Вьетнам, где недавно одна из местных аналитических компаний посчитала насколько обесцениваются «поднебесные» машины в сравнении с их конкурентами.

Оказалось, что несмотря на засилье китайских автомобилей на местном рынке, у них большие проблемы с амортизацией.

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MG HS

Автором исследования выступает фирма «VN Express International». В нем рассматривались три популярные модели китайского автопроизводителя MG, принадлежащего концерну SAIC, выпущенные в период с 2022 по 2024 год: MG5, ZS и HS.

По подсчетам аналитиков, наиболее крутое падение затронуло кроссовер HS, который за 2 года в среднем обесценивается во Вьетнаме на 33%. Не сильно от него отстает и седан MG5, теряющий в цене за тот же срок примерно 27%.

Модель ZS занимает по этому показателю третье место и дешевеет за 24 месяца в среднем на 24% от первоначальной стоимости. 

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MG ZS

Для того, чтобы понять насколько это высокие цифры, авторы исследования сравнили их со средней амортизацией корейских и японских автомобилей. К примеру, седан Kia K3 за 2 года дешевел во Вьетнаме всего на 19%, а кроссоверы Hyundai Creta и Hyundai Tucson теряли около 17% от стартовой цены.

Что касается машин Toyota, то в случае с ними потеря первоначальной стоимости за двухлетний срок составила всего 10-12%. 

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Beijing X7

Однако, как показало это исследование, далеко не все китайские автомобили сталкиваются с резким обесцениванием. Кроссовер Beijing X7 от BAIC, еще одного «поднебесного» автопроизводителя, подешевел во Вьетнаме за 2 года всего на 12%. 

Аналитики связывают этот странный факт с тем, что дефицит этой модели на местном рынке и ее популярность среди покупателей не позволили ей обесцениться также быстро, как другим китайским машинам в стране. 

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Фото:MG, SAIC

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