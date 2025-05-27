Китайские автомобили обесцениваются почти в два раза сильнее, чем корейские

Китайские автопроизводители продолжают завоевывать крупные мировые рынки. Одним из самых перспективных для них сейчас считается Вьетнам, где недавно одна из местных аналитических компаний посчитала насколько обесцениваются «поднебесные» машины в сравнении с их конкурентами.

Оказалось, что несмотря на засилье китайских автомобилей на местном рынке, у них большие проблемы с амортизацией.

MG HS

Автором исследования выступает фирма «VN Express International». В нем рассматривались три популярные модели китайского автопроизводителя MG, принадлежащего концерну SAIC, выпущенные в период с 2022 по 2024 год: MG5, ZS и HS.

По подсчетам аналитиков, наиболее крутое падение затронуло кроссовер HS, который за 2 года в среднем обесценивается во Вьетнаме на 33%. Не сильно от него отстает и седан MG5, теряющий в цене за тот же срок примерно 27%.

Модель ZS занимает по этому показателю третье место и дешевеет за 24 месяца в среднем на 24% от первоначальной стоимости.

MG ZS

Для того, чтобы понять насколько это высокие цифры, авторы исследования сравнили их со средней амортизацией корейских и японских автомобилей. К примеру, седан Kia K3 за 2 года дешевел во Вьетнаме всего на 19%, а кроссоверы Hyundai Creta и Hyundai Tucson теряли около 17% от стартовой цены.

Что касается машин Toyota, то в случае с ними потеря первоначальной стоимости за двухлетний срок составила всего 10-12%.

Beijing X7

Однако, как показало это исследование, далеко не все китайские автомобили сталкиваются с резким обесцениванием. Кроссовер Beijing X7 от BAIC, еще одного «поднебесного» автопроизводителя, подешевел во Вьетнаме за 2 года всего на 12%.

Аналитики связывают этот странный факт с тем, что дефицит этой модели на местном рынке и ее популярность среди покупателей не позволили ей обесцениться также быстро, как другим китайским машинам в стране.