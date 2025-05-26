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Volkswagen вошел в рейтинг самых некачественных автомобильных брендов по версии автовладельцев

Текст: Алексей Шмидт
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Главный смысл автомобиля состоит не только в том, чтобы доставить своего владельца из точки А в точку Б, но и вернуть обратно. Поэтому его надежность должна быть решающим фактором при выборе той или иной модели.

Автопроизводители постоянно гонятся за прибылью и порой могут уделять этому важному показателю меньше внимания, чем другие. 

Заметить снижение качества машины предлагают автовладельцам представители исследовательского агентства «Consumer Reports», собирающие и анализирующие их реальные отзывы. В новом отчете этого издания одним из самых ненадежных мировых автомобильных брендов оказался никто иной как Volkswagen.

Продукт легендарной немецкой инженерии расположился в свежем рейтинге «СR», затрагивающем качество продукции, только на 18-м месте из 22, финишировав в нижней пятерке. Для сравнения, его родная сестра по VW Group – Audi – заняла в этом ТОП-е седьмую позицию.

Но Volkswagen оказался далеко не самым худшим в списке компаний, выпускающих некачественные автомобили.

Вся четверка, занявшая последние места в рейтинге «CR», представляет продукцию американского автопрома.

19-м стал Jeep, 20-е место досталось GMC, 21-е – Cadillac, а замкнула список самых ненадежных автомобильных брендов молодая марка, специализирующаяся на выпуске электрокаров – Rivian (компания расположилась на последнем 22-м месте из 22). 

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Фото:VW
ИСТОЧНИК:Consumer Reports

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