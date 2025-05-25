Автомобили, способные проехать без поломок свыше 300 тысяч км

Отметка пробега в 300 тысяч километров часто становится недостижимой целью для большинства современных автомобилей, но на рынке все еще есть определенный пласт машин, которым по силам достигнуть такой цифры на одометре без серьезных поломок.

Портал «Autoplus» из Франции раскрыл десять подержанных автомобилей, которые смогут проехать 300 тысяч км и не превратиться в металлолом.

Городские автомобили

В сегменте городских машин самым выносливым французские эксперты назвали Citroen C3, в частности его второе поколение с 1,4-литровым мотором мощностью 75 лошадиных сил. Он является не только самым производительным, но и более качественным.

Аналогичным мотором комплектуется его двоюродный брат Peugeot 207, славящийся своей надежностью. Наилучшим выбором этой модели европейцы называют вариант с 1,6-литровым дизельным мотором HDi на 90/92 лошадиные силы.

Компактные автомобили

В сегменте компактов безоговорочными лидерами по выносливости считаются «японцы», такие как Honda Civic и Mazda 3. Но поспорить с ними может также Volkswagen Golf V, выпускавшийся в период с 2006 по 2008 год.

Семейные машины

Для тех, кто ищет семейный автомобиль, автоэксперты советуют присмотреться к Toyota Prius III, особенно к ее рестайлинговой модификации 2012-2013 годов, оснащенную 136-сильным гибридным двигателем. Он считается высоконадежным, долговечным и энергоэффективным.

В числе неплохих моделей, способных выдержать 300-тысячный километраж, также значатся: BMW 3-Series (2006-2007), оснащенный 256-сильным бензиновым мотором 330i, Volvo V60 (2011-2012) с 2,4-литровым 5-цилиндровым дизельным агрегатом 163 л.с., Audi A4 поколения B8 с 3-литровым дизелем V6 TDI, а также Dacia Logan MCV (2011-2012), предлагавшийся в Европе с 1,5-литровым дизельным двигателем dCi на 90 «сил».

Последний известен тем, что лег в основу российского бестселлера Lada Largus, но его отечественная итерация использовала исключительно бензиновые моторы.