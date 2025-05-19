Раскрыт гибридный автомобиль, который превзошел по надежности все Toyota

Поиск нового автомобиля с высокой надежностью часто становится проблемной задачей. Согласно новому исследованию «J.D.Power» в девяти случаях из десяти самыми надежными автомобилями этого года являются гибриды.

Более того, лучшим среди них с точки зрения безотказности является совсем не Toyota, но родственник этой компании.

Американские аналитики назвали самым выносливым гибридом этого года не одну из моделей Toyota, а Lexus LC Hybrid.

Машина заработала в свежем исследовании «J.D.Power» оценку в 92 балла из 100 за качество и надежность, опередив на 4 балла своего родственника Lexus ES Hybrid.

Также в число лучших гибридных автомобилей этого года с точки зрения выносливости вошли Toyota Camry (86 баллов из 100), Toyota 4Runner (86/100), Ford Escape (85/100), Lexus UX (85/100), Lexus RX (85/100), а замкнул этот ТОП Subaru Forester с результатом в 83 набранных балла из 100 возможных.

Напомним, Lexus LC Hybrid оснащается 3,5-литровым мотором V6, работающим в составе гибридной системы.

Пару ДВС составляет вариатор и электромоторы, обеспечивающие купе мощность в 354 лошадиные силы.

От 0 до 100 километров в час машина разгоняется всего за 4,7-секунды, а ее максимальная скорость достигает 250 км/ч.