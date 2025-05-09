5 идеальных новых машин для покупки, которые прослужат до пенсии 

Приобретение практически любого нового автомобиля сегодня требует огромных средств. И чаще всего это даже не накопления, а кредиты. Поэтому особенно важно выбирать качественные модели, которые способны не ломаться долгое время и соответствовать предпочтениям покупателя.

Журнал «GoBankingRates» накануне составил пятерку таких машин. Утверждается, что если их купить сейчас, то они прослужат до пенсии.

Toyota Corolla Hybrid

Эффективный и доступный в обслуживании автомобиль. Удобная посадка с хорошей видимостью и относительно простая техническая конструкция делают «Короллу» чуть ли не идеальной машиной среди тех, что можно эксплуатировать вечно.

Mazda CX-50 (2025)

Кроссовер для тех, кто любит проводить время на свежем воздухе. Он универсален и комфортен, а также отлично подходит для езды по проселочным дорогам. CX-50 способен похвастаться вместительным и продуманным интерьером и качественной механической частью, которая роднит его с бестселлером CX-5.

Hyundai Elantra (2025)

Недорогой, но при этом ничем не уступающий конкурентам седан, с отличными мощностными характеристиками и неплохой топливной экономичностью.

Благодаря богатому оснащению Elantra способна переплюнуть даже 4-дверки классом выше, а надежность и доступность ее запчастей делает автомобиль одним из лучших выборов для тех, кто ищет машину не на годы, а на десятилетия.

Kia K4 (2025)

Компактный, но при этом комфортный седан, идеально подходящий для ежедневных поездок по делам.

Пространство для ног второго ряда, панорамный люк в крыше и подогрев передних сидений обеспечивают семейным людям приятные впечатления от путешествий, а крепкая и продуманная конструкция позволит не бояться, что машина выйдет из строя во время таких вояжей.

Toyota Camry (2025)

Один из фаворитов в своем сегменте благодаря практичности и изысканности, а также фирменной надежности «Тойоты».

Богатое оснащение, включающее в себя настройки сидений с памятью для двух водителей, датчики дождя, двухзонный климат-контроль, сиденья и рулевое колесо с подогревом, а также многое другое добавляют в повседневные поездки на «Камри» нотки роскоши.