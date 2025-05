Эксперты определили лучшие шины для электромобилей: корейские покрышки обошли всех конкурентов

Каждая замена шин для автовладельца – серьезный удар по семейному бюджету. Согласно исследованию, проведенному Consumer Reports, чаще всего делать это приходится владельцам электромобилей, поскольку такие машины гораздо тяжелее простых автомобилей с ДВС.

Эти же эксперты решили какие шины наилучшим образом подходят под ездовые особенности электрокаров.

В тесте участвовали модели: Hankook Ventus S1 AS T0, Hankook Ion Evo AS, Yokohama Advan Sport EV A/S, Pirelli PZero All Seasons Plus Elect и Bridgestone Turanza EV, а также высокопроизводительные покрышки General Altimax и Michelin Pilot Sport All Season 4.

В качестве тестовой машины был выбран электрокар Tesla Model 3, на котором оценивались все важные дисциплины для шин – от сцепления с дорогой на сухом, мокром и даже заснеженном асфальте до износа протектора и показателя дальнобойности электромобиля.

Hankook Ion Evo AS

В итоге выяснилось, что лучшим выбором для Tesla Model 3 оказались не его заводские покрышки Hankook Ventus S1 AS T0, а другая модель этого корейского автопроизводителя – Hankook Ion Evo AS.

Последние шины показали себя не только самыми тихими в сравнении с конкурентами, но еще и наиболее цепкими как на сухом, так и скользком асфальте и снегу.

Кроме того, они меньше остальных подвергались сопротивлению качению колес, не сокращая запас хода электрической машины.

Hankook Ventus S1 AS T0

Оригинальные покрышки Hankook Ventus S1 AS T0, ставящиеся на Tesla Model 3 с завода, расположились на втором месте и проиграли своему аналогу только в сцеплении на снежном покрытии.

Bridgestone Turanza EV

Отдельным образом эксперты отметили шины Bridgestone Turanza EV, продемонстрировавшие впечатляющую устойчивость к скольжению при езде по снегу.

Что касается более дорогих моделей, таких как General Altimax и Michelin Pilot Sport All Season 4, то они отлично показали себя в сцеплении с дорогой и торможениях, но жертвовали ради этого запасом хода, который является важным показателем для любого электромобиля.