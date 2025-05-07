Эксперты определили лучшие шины для электромобилей: корейские покрышки обошли всех конкурентов

Каждая замена шин для автовладельца – серьезный удар по семейному бюджету. Согласно исследованию, проведенному Consumer Reports, чаще всего делать это приходится владельцам электромобилей, поскольку такие машины гораздо тяжелее простых автомобилей с ДВС.
Эти же эксперты решили какие шины наилучшим образом подходят под ездовые особенности электрокаров.
В тесте участвовали модели: Hankook Ventus S1 AS T0, Hankook Ion Evo AS, Yokohama Advan Sport EV A/S, Pirelli PZero All Seasons Plus Elect и Bridgestone Turanza EV, а также высокопроизводительные покрышки General Altimax и Michelin Pilot Sport All Season 4.
В качестве тестовой машины был выбран электрокар Tesla Model 3, на котором оценивались все важные дисциплины для шин – от сцепления с дорогой на сухом, мокром и даже заснеженном асфальте до износа протектора и показателя дальнобойности электромобиля.
В итоге выяснилось, что лучшим выбором для Tesla Model 3 оказались не его заводские покрышки Hankook Ventus S1 AS T0, а другая модель этого корейского автопроизводителя – Hankook Ion Evo AS.
Последние шины показали себя не только самыми тихими в сравнении с конкурентами, но еще и наиболее цепкими как на сухом, так и скользком асфальте и снегу.
Кроме того, они меньше остальных подвергались сопротивлению качению колес, не сокращая запас хода электрической машины.
Оригинальные покрышки Hankook Ventus S1 AS T0, ставящиеся на Tesla Model 3 с завода, расположились на втором месте и проиграли своему аналогу только в сцеплении на снежном покрытии.
Отдельным образом эксперты отметили шины Bridgestone Turanza EV, продемонстрировавшие впечатляющую устойчивость к скольжению при езде по снегу.
Что касается более дорогих моделей, таких как General Altimax и Michelin Pilot Sport All Season 4, то они отлично показали себя в сцеплении с дорогой и торможениях, но жертвовали ради этого запасом хода, который является важным показателем для любого электромобиля.