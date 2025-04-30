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Какой автомобильный цвет является самым популярным среди покупателей: ответ из Австралии

Текст: Алиса Шашкова
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Человек – поразительное существо. Он бесконечно индивидуалистичный, творческий и предприимчивый. Но когда дело доходит до выбора цвета автомобиля, все выглядит совершенно иначе.

Австралийская ассоциация автомобильных дилеров провела исследование, в ходе которого попыталась выяснить какие цвета машин являются самыми популярными среди местных водителей. И ими оказались совсем не яркие палитры, а совершенно не выделяющиеся на фоне остальных оттенки. 

SUZ Safest car colour

Согласно статистике, примерно 85 процентов новых автомобилей, продаваемых в Австралии, относятся к оттенкам серого, белого, черного и серебристых цветов. Таким образом, четыре из пяти машин на дороге в любой момент времени будут иметь только эти цвета, несмотря на широкий выбор палитр от автопроизводителей.

Что характерно, белый цвет обладает самой высокой популярностью среди жителей Австралии. И, вероятно, это связано с особенностями жаркого климата этой страны. На его долю приходится 44% от всех продаж. С большим отставанием идет серый цвет (16%), а тройку замыкает серебристый/хром (14%).

Весь список самых популярных автомобильных цветов в Австралии выглядит следующим образом:

  1. Белый (44 процента)
  2. Серый (16 процентов)
  3. Серебристый/хром (14 процентов)
  4. Черный (8 процентов)
  5. Синий (8 процентов)
  6. Красный (4,8 процента)
  7. Прочие (2,9 процента)
  8. Зеленый (1,8 процента)
  9. Оранжевый (1,2 процента).

Что интересно, этот список почти не отличается от общемирового рейтинга самых популярных цветов машин от BASF Color Report 2024. В нем также доминирует белый, а серый и серебристый получают серебро и бронзу соответственно. Но после пятой строчки есть небольшие расхождения:

  1. Белый (34%)
  2. Серый (17%)
  3. Серебристый (8%)
  4. Синий (7%)
  5. Красный (4%)
  6. Зеленый (2%)
  7. Желтый (1,5%)
  8. Фиолетовый (1%)
  9. Бежевый (1%)
  10. Оранжевый (1%).

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Фото:Volkswagen, Suzuki

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