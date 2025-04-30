Какой автомобильный цвет является самым популярным среди покупателей: ответ из Австралии

Человек – поразительное существо. Он бесконечно индивидуалистичный, творческий и предприимчивый. Но когда дело доходит до выбора цвета автомобиля, все выглядит совершенно иначе.
Австралийская ассоциация автомобильных дилеров провела исследование, в ходе которого попыталась выяснить какие цвета машин являются самыми популярными среди местных водителей. И ими оказались совсем не яркие палитры, а совершенно не выделяющиеся на фоне остальных оттенки.
Согласно статистике, примерно 85 процентов новых автомобилей, продаваемых в Австралии, относятся к оттенкам серого, белого, черного и серебристых цветов. Таким образом, четыре из пяти машин на дороге в любой момент времени будут иметь только эти цвета, несмотря на широкий выбор палитр от автопроизводителей.
Что характерно, белый цвет обладает самой высокой популярностью среди жителей Австралии. И, вероятно, это связано с особенностями жаркого климата этой страны. На его долю приходится 44% от всех продаж. С большим отставанием идет серый цвет (16%), а тройку замыкает серебристый/хром (14%).
Весь список самых популярных автомобильных цветов в Австралии выглядит следующим образом:
- Белый (44 процента)
- Серый (16 процентов)
- Серебристый/хром (14 процентов)
- Черный (8 процентов)
- Синий (8 процентов)
- Красный (4,8 процента)
- Прочие (2,9 процента)
- Зеленый (1,8 процента)
- Оранжевый (1,2 процента).
Что интересно, этот список почти не отличается от общемирового рейтинга самых популярных цветов машин от BASF Color Report 2024. В нем также доминирует белый, а серый и серебристый получают серебро и бронзу соответственно. Но после пятой строчки есть небольшие расхождения:
- Белый (34%)
- Серый (17%)
- Серебристый (8%)
- Синий (7%)
- Красный (4%)
- Зеленый (2%)
- Желтый (1,5%)
- Фиолетовый (1%)
- Бежевый (1%)
- Оранжевый (1%).