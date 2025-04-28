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Популярный «рамник» Toyota дешевле LC Prado грозится в новом поколении стать «агрессором»

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В линейке внедорожников Toyota модель Fortuner всегда занимала особое место. Такие машины покупали те, у кого не хватало денег на более дорогой Land Cruiser Prado. При этом несмотря на экономию владельцы получали автомобиль с отличными способностями на бездорожье, которые не уступали, а в некоторых случаях даже превосходили «Ленд Крузеры».  

Сейчас Fortuner, основным рынком сбыта которого является Юго-Восточная Азия, готовится к переходу в третье по счету поколение. Премьера реформенной машины должна состояться в течение этого года. И вместе с ней знаменитый рамный внедорожник японской марки имеет шансы приобрести заметные изменения во внешности.

Независимые дизайнеры из студии «SRK Designs» опубликовали первый рендер нового Fortuner, показав машину спереди. Судя по получившемуся изображению, внедорожник может примерить на себе поистине футуристичный облик, который по агрессивности имеет шансы превзойти даже более дорогие Land Cruiser.

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Неофициальный рендер третьего поколения Toyota Fortuner от SRK Designs

Автомобиль, показанный на неофициальном изображении, наделили двухэтажной узкой оптикой, верхняя часть которой отвечает за основные фары, а нижняя за дневные ходовые огни. 

Кроме того, машине досталась новая решетка радиатора с двумя пластиковыми накладками сверху, перелицованный капот, а также бампер, конструкция которого приняла более сложную форму, чем раньше.

new toyota 2.0 liter engine
2-литровый бензиновый турбомотор Toyota нового поколения

По слухам, третья генерация Toyota Fortuner будет комплектоваться 2-литровым бензиновым турбированным двигателем, который в будущем получат под капот даже легковые спортивные модели компании, в том числе купе MR2 и Celica. Мотор может прийти на смену 2,8-литровому «наддувному» дизелю мощностью 204 л.с.

Благодаря переходу на новую платформу (с IMV-0 на TNGA-F) машина станет ближе по ходовым качествам к старшим «Ленд Крузерам», а значит приобретет в комфорте. 

Салон Fortuner будет перекроен кардинальным образом и, вероятно, сможет удивить более премиальными материалами отделки и богатым оснащением. 

В продажу третье поколение Toyota Fortuner должно выйти в конце этого – начале следующего года.

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Фото:SRK Designs/YouTube

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