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Раскрыты подержанные автомобили, которые обесцениваются на глазах

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Tesla Model S Plaid front track

Для многих покупка автомобиля считается выгодным вложением средств, позволяющим как минимум сохранить свои накопления от обесценивания, а как максимум еще и заработать. Однако далеко не все машины подходят под такую бизнес-модель.

Команда издания «iSeeCars» проанализировала цены на 1,4 миллиона подержанных автомобилей в США за последний год, определив, какие из них значительно потеряли в цене за отчетный период.

На вершине анти-рейтинга расположился электромобиль Tesla Model S, который обесценился по отношению к прошлому году в среднем на 17,2%. В ценовом выражении стоимость машины сократилась на 9 тысяч 944 доллара (777 тысяч рублей).

Следом за «Теслой» располагается Porsche Taycan, стоимость которого за последний год снизилась на 13 тысяч 422 доллара или на примерно 15,1 процента. Далее по этому показателю идут такие модели как Ford Explorer Hybrid (-14,1%) и BMW 5-Series Hybrid (-13,9%).

Еще одной Tesla, которая вошла в список самых быстро обесценивающихся автомобилей, стал кроссовер Model Y. Согласно подсчетам, за год эта электрическая модель потеряла 13,1% от своей предыдущей цены. 

Что интересно, Tesla также оказалась названа брендом с самым резким снижением цен на подержанные автомобили в годовом исчислении, потеряв в среднем 10,1 процента от первоначальной стоимости. В подборке автомобильных марок за ней расположились: Chrysler,  Dodge, Buick и Chevrolet.

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Фото:Tesla
ИСТОЧНИК:iSeeCars

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