5 самых надежных подержанных автомобилей Volvo

Автомобили Volvo за долгие годы завоевали славу одних из самых безопасных в мире, если не самых безопасных. Но как обстоят дела с их надежностью? Ответ на этот животрепещущий вопрос дали в «DEKRA» – немецкой независимой экспертной организации, занимающейся тестированием автомобилей.

Рейтинг основывается на статистике поломок подержанных автомобилей и включает в себя пять наиболее крепких моделей шведского автопроизводителя.

Volvo S60

Наилучший результат в исследовании был продемонстрирован седаном S60, который лежит в основе универсала V60. Речь идет о поколении, поступившем в продажу в 2010 году.

Согласно подсчетам, в течение первых 100 тысяч км вероятность того, что этот Volvo пострадает от серьезной поломки составляет всего 3,8%. Это почти в 3 раза ниже, чем в среднем в его категории.

Volvo XC60

С небольшим отставанием от S60 в рейтинге располагается кроссовер XC60 первой генерации, начавшем свой коммерческий путь в 2008 году.

От лучшего по надежности подержанного Volvo эта модель отстала всего на 0,1%. Шансы на то, что за первые сто тысяч километров пробега XC60 потребует серьезного механического ремонта, равны всего 3,9%.

Volvo S80

Еще один седан в этом ТОП-е, который в середине прошлого десятилетия был заменен на S90.

В комфортной и безопасной 4-дверке возможность крупного отказа на протяжении первых 100 тысяч пройденных километров составляет всего 6,9%.

Volvo C30

Небольшой хэтчбек, конкурировавший с автомобилями премиум-класса, такими как BMW 1-Series. Первое поколение этой модели поступило в продажу в середине 2000-х и оказалось очень надежным.

Как выяснили немецкие эксперты, шансы пострадать с ним от серьезной поломки в первые сто тысяч км пробега составляют 9,5%. Это на 3,7% ниже, чем средний показатель в его классе.

Volvo XC90

Замыкает список самых крепких подержанных Volvo кроссовер-бестселлер XC90. Семейная модель первого поколения, появившаяся в начале этого века, может выйти из строя в течение первых 100 тысяч км на одометре и привести к большим расходам лишь в 14% случаев. Это не низкий показатель, но и не самый высокий в ее сегменте.