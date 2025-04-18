ДомойАвтоновости сегодняВ КНР раскрыли самые популярные некитайские машины: Lexus впереди всех с большим...

В КНР раскрыли самые популярные некитайские машины: Lexus впереди всех с большим отрывом

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Lexus ES b86c4d524b 1

Существует мнение, что в Китае все ездят исключительно на местных машинах, но это не совсем так. На долю импортных автомобилей в «Поднебесной» приходится немалый процент продаж.

Накануне была опубликована статистика китайского рынка за первый квартал 2025 года с самыми популярными импортными машинами, где безоговорочная победа досталась одному седану Lexus. 

lexus es refresh 67377d3db4e15
Lexus ES

Наибольшее количество реализованных автомобилей за первые 3 месяца этого года в КНР не местных брендов пришлось на модель Lexus ES. Бизнес 4-дверка была продана в «Поднебесной» в количестве 25 тысяч 166 штук.

2024 mercedes benz glc class 1
Mercedes-Benz GLE

С большим отставанием от нее на втором месте идет немецкий кроссовер Mercedes-Benz GLE, разошедшийся в Китае за первый квартал тиражом в 9 тысяч 873 экземпляра. 

Копия L2024 rx350 1 1
Lexus RX

А замыкает тройку лучших Lexus RX, объем продаж которого за отчетный период на рынке КНР составил 8 тысяч 177 машин. 

Следом идет еще один Lexus, но на этот раз менее компактный – «паркетник» NX (4 тысячи 238 продаж), Range Rover занимает пятое место с 4 тысячами 145 реализованными автомобилями, а Toyota Alphard шестое (3 тысячи 618 проданных минивэнов). 

Снимок экрана 2025 04 18 в 21.54.54
Самые популярные импортные автомобили в Китае за 1 квартал 2025 года

Список остальных импортных автомобилей, популярных среди китайских покупателей, включает в себя: BMW 4-Series, Land Rover Defender, Porsche Cayenne и Audi Q7.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Lexus, Mercedes-Benz

Читайте также:

Последние новости:

Новый Nissan Juke близок к дебюту: изображения и...

Новый Renault Duster показали в «заряженной» версии от...

Новый угловатый внедорожник Honda с распашными дверями: первые...

В Японии назвали 8 автомобилей, с которыми можно...

Дилер выставил на продажу Ford F-350 «на ходулях»...

Bugatti показала, где спрятала секретную клавишу скорости гиперкара...

Nissan тайно работает над новым GT-R R36

Jeep создал прототип хардкорного внедорожника, который никогда не...

Новое поколение Hyundai Elantra может удивить ретро-дизайном

«Растянутый» Suzuki Jimny сделают еще практичнее 

Современному минивэну Mitsubishi Delica вернули звание короля бездорожья

Кроссовер Toyota за 750 тысяч рублей разочаровал реальным...

Знаменитый кроссовер Ferrari превратили в гоночный болид, который...

Китайский автомобиль впервые назван лучшим в мире: это...

Subaru представила обычную и «дикую» внедорожную версию нового...

Subaru представила новый кроссовер, способный проезжать без подзарядки...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+