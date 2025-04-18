В КНР раскрыли самые популярные некитайские машины: Lexus впереди всех с большим отрывом

Существует мнение, что в Китае все ездят исключительно на местных машинах, но это не совсем так. На долю импортных автомобилей в «Поднебесной» приходится немалый процент продаж.

Накануне была опубликована статистика китайского рынка за первый квартал 2025 года с самыми популярными импортными машинами, где безоговорочная победа досталась одному седану Lexus.

Lexus ES

Наибольшее количество реализованных автомобилей за первые 3 месяца этого года в КНР не местных брендов пришлось на модель Lexus ES. Бизнес 4-дверка была продана в «Поднебесной» в количестве 25 тысяч 166 штук.

Mercedes-Benz GLE

С большим отставанием от нее на втором месте идет немецкий кроссовер Mercedes-Benz GLE, разошедшийся в Китае за первый квартал тиражом в 9 тысяч 873 экземпляра.

Lexus RX

А замыкает тройку лучших Lexus RX, объем продаж которого за отчетный период на рынке КНР составил 8 тысяч 177 машин.

Следом идет еще один Lexus, но на этот раз менее компактный – «паркетник» NX (4 тысячи 238 продаж), Range Rover занимает пятое место с 4 тысячами 145 реализованными автомобилями, а Toyota Alphard шестое (3 тысячи 618 проданных минивэнов).

Самые популярные импортные автомобили в Китае за 1 квартал 2025 года

Список остальных импортных автомобилей, популярных среди китайских покупателей, включает в себя: BMW 4-Series, Land Rover Defender, Porsche Cayenne и Audi Q7.