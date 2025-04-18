В Японии назвали 8 автомобилей, с которыми можно игнорировать заправки

Топливная экономичность сегодня является одним из важных факторов, который рассматривает практически каждый потенциальный покупатель автомобиля. На днях энергетическое управление Министерства экономики Японии составило список из 113 самых экономичных машин в стране (без учета кей-каров).

В восьмерку лучших вошли сразу пять моделей концерна Toyota (включает бренд Lexus), две «Хонды» и одна «Сузуки».

Honda Fit e:HEV

Лучшим с точки зрения расхода горючего был назван гибридный хэтчбек Honda Fit e:HEV. Машина оборудованная 1,5-литровым бензино-электрическим мотором, по подсчетам экспертов потребляет 3,7-литра топлива на 100 км.

Lexus LBX Hybrid

Новый компакт-кроссовер Lexus LBX занял в этом чарте вторую строчку. Его 1,5-литровый гибридный силовой агрегат расходует на каждые 100 км пути в городе 3,8-литра бензина.

Toyota Camry Hybrid

Бронза в рейтинге досталась гибридной Toyota Camry, 2,5-литровый ДВС которой в связке с электрическим мотором потребляет 3,9-литра топлива на каждые 100 км.

От Toyota ТОП-8 были включены также модели: Corolla Hybrid (3,95-литра на 100 км), Lexus UX300h (4,06-литра на 100 км), Corolla Cross Hybrid (4,2-литра на 100 км).

Honda делегировала в список лучших также свой бестселлер Civic e:HEV (4,21-литра на 100 км).

А единственным неполноценным гибридом (мягкий гибрид) в рейтинге оказался хэтчбек Suzuki Swift, который согласно подсчетам аналитиков в среднем «ест» на каждые 100 километров дистанции по 4,07-литра бензина.

Вся восьмерка самых экономичных автомобилей в Японии выглядит следующим образом:

Honda Fit e:HEV Lexus LBX Hybrid Toyota Camry Hybrid Toyota Corolla Hybrid Lexus UX300h Suzuki Swift Honda Civic e:HEV Toyota Corolla Hybrid.