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В Японии назвали 8 автомобилей, с которыми можно игнорировать заправки

Текст: Алексей Шмидт
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Топливная экономичность сегодня является одним из важных факторов, который рассматривает практически каждый потенциальный покупатель автомобиля. На днях энергетическое управление Министерства экономики Японии составило список из 113 самых экономичных машин в стране (без учета кей-каров).

В восьмерку лучших вошли сразу пять моделей концерна Toyota (включает бренд Lexus), две «Хонды» и одна «Сузуки».

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Honda Fit e:HEV

Лучшим с точки зрения расхода горючего был назван гибридный хэтчбек Honda Fit e:HEV. Машина оборудованная 1,5-литровым бензино-электрическим мотором, по подсчетам экспертов потребляет 3,7-литра топлива на 100 км.

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Lexus LBX Hybrid

Новый компакт-кроссовер Lexus LBX занял в этом чарте вторую строчку. Его 1,5-литровый гибридный силовой агрегат расходует на каждые 100 км пути в городе 3,8-литра бензина. 

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Toyota Camry Hybrid

Бронза в рейтинге досталась гибридной Toyota Camry, 2,5-литровый ДВС которой в связке с электрическим мотором потребляет 3,9-литра топлива на каждые 100 км. 

От Toyota ТОП-8 были включены также модели: Corolla Hybrid (3,95-литра на 100 км), Lexus UX300h (4,06-литра на 100 км), Corolla Cross Hybrid (4,2-литра на 100 км).

Honda делегировала в список лучших также свой бестселлер Civic e:HEV (4,21-литра на 100 км).

А единственным неполноценным гибридом (мягкий гибрид) в рейтинге оказался хэтчбек Suzuki Swift, который согласно подсчетам аналитиков в среднем «ест» на каждые 100 километров дистанции по 4,07-литра бензина. 

Вся восьмерка самых экономичных автомобилей в Японии выглядит следующим образом:

  1. Honda Fit e:HEV
  2. Lexus LBX Hybrid
  3. Toyota Camry Hybrid
  4. Toyota Corolla Hybrid
  5. Lexus UX300h
  6. Suzuki Swift
  7. Honda Civic e:HEV
  8. Toyota Corolla Hybrid.

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Фото:Honda, Lexus, Toyota

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