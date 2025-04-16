«Tesla для бедных» уже на подходе: что известно о хэтчбеке Model Q

Несмотря на слухи о том, что Tesla свернула работы над проектом бюджетного хэтчбека, который должен оказаться самым недорогим и компактным в модельной линейке американского автопроизводителя, такой автомобиль все еще имеет шансы появиться в продаже.

В скором времени топ-менеджмент Tesla проведет прямую трансляцию, где раскроет планы компании на ближайшие годы. Ожидается, что одной из тем мероприятия станут подробности о новом доступном автомобиле, который в интернете окрестили Model Q.

Шпионское фото нового электромобиля Tesla

Журнал «TopElectricSUV» предрекает новинке «Тесла» лаконичный дизайн, свойственный всей ее линейке моделей.

Машине может достаться компактный 5-дверный кузов, узкие светодиодные фары, бампер с агрессивными вырезами по бокам и неокрашенный пластиковый обвес, обрамляющий нижнюю кромку кузова.

Неофициальный рендер Tesla Model Q от TopElectricSUV

Ожидается, что Model Q получит длину около 3988 мм и окажется примерно на 30% легче Model 3.

Приводить в движение хэтчбек предстоит литий-железо-фосфатным батареям емкостью 53 кВт/ч или 75 кВт/ч в зависимости от выбранной комплектации, а также одному или двум электромоторам. Максимальный запас хода машины будет равен примерно 500 км.

Инсайдеры уверены, что стоимость автомобиля составит примерно 25 тысяч долларов или 2,1 миллиона рублей, а цена машины, собранной на заводе Tesla в Шанхае (Китай) может оказаться еще ниже – около 140 тысяч юаней или 1,6 миллиона рублей.

Презентация Tesla Model Q, по слухам, состоится уже этим летом.