Владелец Tesla утверждает, что компания нарочно неправильно считает пробег своих автомобилей

Компания Tesla в последние годы становится одним из главных фигурантов судебных разбирательств. Но на этот раз в суд на нее подали по крайне необычной причине.

Владелец Tesla Model Y из Калифорнии убежден, что одометр его автомобиля неправильно показывает пробег, значительно увеличивая реальные цифры. И, что самое интересное, сделано это якобы нарочно, чтобы избежать покрытия гарантийного ремонта и ускорить амортизацию машины.

Автомобиль Model Y, в котором владелец заметил неправильно считающийся пробег, был приобретен на вторичном рынке в 2022 году. На тот момент предыдущий его обладатель накатал 36 тысяч 772 мили.

Интерьер Tesla Model Y

По словам истца, с декабря 2022 по 6 февраля 2023 года он проезжал на машине в среднем по 55,54 мили в день. Однако в период с 26 марта 2023 по 28 июня 2023 года, когда срок гарантии на его Model Y приближался к концу, цифры резко подскочили и одометр начал показывать за те же самые маршруты километраж до 72,53 миль в день.

По словам мужчины, пробег, который демонстрируется владельцу Tesla, может быть завышен от 15 до 117%.

Tesla Model Y

Несмотря на то, что компания измеряет километраж своих машин с помощью GPS, в инструкции по эксплуатации американского автопроизводителя говорится, что показания одометра ее автомобилей не являются прямыми измерениями пройденного расстояния и используют коэффициент преобразования миль в электрическую энергию, динамически меняющуюся от дорожных условий и трафика.

Это уже не первый случай, когда Tesla обвиняют в том, что она неправильно считает пробег своих автомобилей.

На профильных форумах владельцы машин компании рассказывают, что сталкиваются с такими же проблемами на протяжении нескольких лет, и даже превратили их в предмет шуток и мемов.