В США предлагают автовладельцам пересесть с Tesla на Genesis и Kia

Активная политическая позиция генерального директора Tesla Илона Маска, вызвавшая в некоторых кругах американского общества недовольство, подорвала продажи самого автопроизводителя.
В США и Европе стали неохотно покупать «Тесла», а многие задались вопросом – какие есть альтернативы.
Ответить на него решили аналитики известного американского агентства «Consumer Reports», выбравшие 10 наиболее рекомендуемых к покупке электромобилей, не являющихся Tesla. Что интересно, лучшими в этом ТОП-е оказались машины корейских автопроизводителей.
Наиболее разумным выбором для тех, кто не хочет приобретать машины Tesla, аналитики «CR» назвали автомобили корейских компаний Genesis (кроссовер GV60) и Kia (кроссовер EV9).
В ТОП-10 также вошли еще 3 представителя этого автопрома – Hyundai (хэтчбек Ioniq 5 N), Kia (кросс-хэтчбек EV6) и Hyundai (хэтчбек Ioniq 5).
- Genesis GV60
- Kia EV9
- Audi Q4 e-tron
- Nissan Ariya
- Ford Mustang Mach-E
- Hyundai Ioniq 5 N
- Lexus RZ
- BMW iX
- Kia EV6
- Hyundai Ioniq 5.
В списке лучших оказались несколько немецких и японских автопроизводителей (Audi и BMW, а также Nissan и Lexus), плюс один американский (Ford).
Что интересно, в итоговом чарте не оказалось машин компании Mercedes-Benz, активно инвестирующей в развитие своих электрических технологий.