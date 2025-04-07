В США предлагают автовладельцам пересесть с Tesla на Genesis и Kia

Активная политическая позиция генерального директора Tesla Илона Маска, вызвавшая в некоторых кругах американского общества недовольство, подорвала продажи самого автопроизводителя.

В США и Европе стали неохотно покупать «Тесла», а многие задались вопросом – какие есть альтернативы.

Ответить на него решили аналитики известного американского агентства «Consumer Reports», выбравшие 10 наиболее рекомендуемых к покупке электромобилей, не являющихся Tesla. Что интересно, лучшими в этом ТОП-е оказались машины корейских автопроизводителей.

Genesis GV60

Наиболее разумным выбором для тех, кто не хочет приобретать машины Tesla, аналитики «CR» назвали автомобили корейских компаний Genesis (кроссовер GV60) и Kia (кроссовер EV9).

Kia EV9

В ТОП-10 также вошли еще 3 представителя этого автопрома – Hyundai (хэтчбек Ioniq 5 N), Kia (кросс-хэтчбек EV6) и Hyundai (хэтчбек Ioniq 5).

Genesis GV60 Kia EV9 Audi Q4 e-tron Nissan Ariya Ford Mustang Mach-E Hyundai Ioniq 5 N Lexus RZ BMW iX Kia EV6 Hyundai Ioniq 5.

В списке лучших оказались несколько немецких и японских автопроизводителей (Audi и BMW, а также Nissan и Lexus), плюс один американский (Ford).

Что интересно, в итоговом чарте не оказалось машин компании Mercedes-Benz, активно инвестирующей в развитие своих электрических технологий.