ДомойАвтоновости сегодняВ США предлагают автовладельцам пересесть с Tesla на Genesis и Kia

В США предлагают автовладельцам пересесть с Tesla на Genesis и Kia

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
1

Активная политическая позиция генерального директора Tesla Илона Маска, вызвавшая в некоторых кругах американского общества недовольство, подорвала продажи самого автопроизводителя.

В США и Европе стали неохотно покупать «Тесла», а многие задались вопросом – какие есть альтернативы. 

Ответить на него решили аналитики известного американского агентства «Consumer Reports», выбравшие 10 наиболее рекомендуемых к покупке электромобилей, не являющихся Tesla. Что интересно, лучшими в этом ТОП-е оказались машины корейских автопроизводителей.

hq720 1
Genesis GV60

Наиболее разумным выбором для тех, кто не хочет приобретать машины Tesla, аналитики «CR» назвали автомобили корейских компаний Genesis (кроссовер GV60) и Kia (кроссовер EV9).

kia ev9 65350
Kia EV9

В ТОП-10 также вошли еще 3 представителя этого автопрома – Hyundai (хэтчбек Ioniq 5 N), Kia (кросс-хэтчбек EV6) и Hyundai (хэтчбек Ioniq 5).

  1. Genesis GV60
  2. Kia EV9
  3. Audi Q4 e-tron
  4. Nissan Ariya
  5. Ford Mustang Mach-E
  6. Hyundai Ioniq 5 N
  7. Lexus RZ
  8. BMW iX
  9. Kia EV6
  10. Hyundai Ioniq 5.

В списке лучших оказались несколько немецких и японских автопроизводителей (Audi и BMW, а также Nissan и Lexus), плюс один американский (Ford). 

Что интересно, в итоговом чарте не оказалось машин компании Mercedes-Benz, активно инвестирующей в развитие своих электрических технологий. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Kia, Genesis
ИСТОЧНИК:Consumer Reports

Читайте также:

Последние новости:

Хардкорный Duster для бездорожья показали на живых фотографиях

Новый Dacia Logan сменит внешность, получит новое оснащение...

Subaru Outback обещает стать в новом поколении бруталом

Новый Kia Sportage примерит другой дизайн: фото в...

Новый Mitsubishi Pajero жаждет поединка с Nissan Patrol...

Полезная кнопка, которая есть чуть ли не в...

Новый 7-местный электрический кроссовер Lexus готовится затмить немецких...

Nissan анонсировал 3 поколение гибридной системы e-Power: на...

Конкурент Zeekr 001 от BYD спас жизнь своему...

В Японии разрабатывают одноместный электромобиль, который поместится внутри...

В Россию вернули автомобиль Kia, за которым охотятся...

Новый Hyundai Palisade получил версию для клаустрофобов

Стало известно, сколько может стоить новый внедорожный минивэн...

Самую экономичную версию Toyota Land Cruiser 300 подловили...

Компакт-кроссовер Nissan Juke нового поколения показался на первых...

Обновленный внедорожник Tank 500 подловили на парковке в...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+