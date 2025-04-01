От Honda и VW до Omoda с Jaecoo: 5 самых несмешных первоапрельских шуток от автопроизводителей в этом году

1 апреля единственный день в году, когда все стремятся стать комиками. И маркетологи автомобильных производителей здесь не исключение.

Официальные страницы в соцсетях практически каждой автомобильной компании сегодня отметились шутками, но далеко не все они оказались остроумными. Мы выбрали самые несмешные из них, составив анти-ТОП-5.

Suzuki

Компания Suzuki объявила о премьере новой версии внедорожника Jimny, получившей имя Slimny. Машина с чрезвычайно узким кузовом была названа первым в мире 2-колесным автомобилем с системой полного привода.

Omoda и Jaecoo

Китайские марки Omoda и Jaecoo, принадлежащие Chery, пошутили, анонсировав старт продаж набора палочек для еды, которые будут крепиться рядом с экранами мультимедийных систем их автомобилей.

Аксессуару даже определили стоимость в 82,69 фунтов стерлингов (ни много ни мало 9 тысяч рублей). Забавно, но не смешно.

Skoda

Чешский бренд Skoda рассказал, что теперь владельцы кроссоверов Enyaq и Elroq смогут общаться со своими близкими с помощью специальных сообщений на решетках радиаторов машин.

Их светодиодные индикаторы получат возможность набора текста на брелке вроде: «Я люблю тебя», «Не забудь вынести мусор» и тому подобного.

Volkswagen

Немецкий Volkswagen пообещал, что с сегодняшнего дня вместе с покупкой автомобиля будет предлагать своим клиентам бесплатную татуировку. Причем выбрать можно абсолютно любой рисунок. Главное, чтобы он был каким-либо образом связан с VW.

Honda

Японский автопроизводитель Honda отчитался, что разработал сиденья Honda Catnip. Новая технология предназначена для того, чтобы облегчить посадку кошки в автомобиль, и работает следующим образом: сиденья просто-напросто набиваются кошачьей мятой.