6 автомобильных брендов, машины которых по статистике ломаются чаще остальных 

Непредвзятое отношение к репутации того или иного автомобильного бренда, основанное на внешнем виде его продукции, производительности, вместительности и цене – важное качество при выборе любой машины. Но не менее важно иметь под рукой статистику, которая способна без лишних эмоций раскрыть достоверные факты о самом автопроизводителе.

Ежегодно авторитетный портал «Consumer Reports» присваивает всем автомобильным брендам оценку надежности, которая формируется на основе отзывов тысяч их реальных владельцев на протяжении последних 12 месяцев.

Свежий рейтинг, составленный экспертами «CR», сигнализирует о том, что наиболее часто ломающимися автомобилями являются машины американских компаний.

Rivian

Самый провальный результат в свежем ТОП-е аналитиков продемонстрировала компания Rivian с ее моделями R1S и R1T. Электрический пикап и вседорожник этой американской марки заработали оценку прогнозируемой надежности всего в 14 баллов из 100.

Cadillac

На втором месте в этом антирейтинге расположился Cadillac с прогнозируемым показателем надежности в 27 баллов. Негативным образом на итоговой оценке этой компании сказались результаты ее моделей XT5 и Lyriq, которые назвали одними из самых проблемных во всей линейке бренда.

GMC

Бронзу оформила компания GMC, модели которой от Canyon и Yukon до Sierra и Sierra 2500HD получили в рейтинге оценку надежности ниже среднего. Общий балл, присвоенный этому автопроизводителю за безотказность его продукции, составил 33 единицы.

Jeep

Плохой результат продемонстрировала еще одна «заокеанская» компания, специализирующаяся на внедорожной технике – Jeep. Технические проблемы ее моделей Grand Cherokee, Grand Cherokee L, Gladiator и Wrangler привели к тому, что она заработала в последнем рейтинге надежности «CR» только 33 балла.

Volkswagen

Volkswagen опередил своих визави всего на один балл (34 балла из 100). Основные жалобы владельцев машин этой компании пришлись на модели Tiguan, ID.4 и Taos.

Tesla

Замыкающим в этом чарте оказалась марка Tesla с результатом всего в 36 баллов. Все из-за того, что ее автомобили Model 3, Model Y, Model X и Model S набрали в исследовании по прогнозируемой надежности оценку ниже средней.