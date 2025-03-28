Недорогой хэтчбек начального уровня Honda пережил спортивный апгрейд

Большинству россиян продукция Honda известна ее моделями Civic, Accord и CR-V, но от рынка к рынку у этой компании есть более бюджетные автомобили. Один из них Honda City, который на днях обзавелся пакетом доработок для своей хэтчбек-версии.

Эксклюзивный пакет, получивший название Drival Edition, предложен для покупателей из Таиланда. Honda City с ним будет выпущен общим тиражом всего в 1000 единиц и получит цену от 829 тысяч бат или 2 миллиона 55 тысяч рублей.

Honda City в версии Drival Edition

В основе модификации Drival Edition лежит «топовая» комплектация «RS». Такие автомобили красят в жемчужно-белый цвет, который отлично контрастирует с черной крышей, а также оснащают их черными крышками наружных зеркал, 16-дюймовыми многоспицевыми колесными дисками аналогичного цвета и пакетом антихром.

Дополнительно для City предлагаются оспортивленные накладки на бамперы. Причем сзади одна из них добавляет машине гоночный диффузор. Кроме них хэтчбеку положена имитация спойлера сзади.

Салон 5-дверки выполнен в черном стиле с красными вставками, а на ее центральной консоли установлен 8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедии, поддерживающей беспроводные функции Apple CarPlay/Android Auto и Honda Connect.

Несмотря на оспортивленный внешний вид, никакой прибавки в динамике машине не досталось. Недорогая 5-дверка использует родной для нее 1,5-литровый бензиново-электрический силовой агрегат e:HEV, который развивает мощность в 126 лошадиных сил и расходует на каждые 100 километров в среднем 3,6-литра бензина.