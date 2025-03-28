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Деградация аккумулятора Tesla Model Y после 150 тысяч км пробега удивила результатом

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2022 tesla model y long range battery degradation test

Тяговые батареи современных электромобилей гораздо надежнее, чем были раньше. Это подтверждают многочисленные исследования, в которых аккумуляторные блоки служат намного дольше, чем предполагалось изначально. 

Как раз так обстоят дела с хэтчбеком Tesla Model Y Long Range 2022 года, который был протестирован блогером Бьорном Нюландом. Машине всего три года, но ее пробег уже составляет 155 тысяч километров, а деградация ее тяговой батареи превышает средние показатели.

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Скриншот с канала Bjorn Nyland (YouTube)

Как правило, Tesla одинакового возраста и пробега имеют одинаковую цифру износа аккумулятора, который при таких параметрах возраста и пробега, как в случае с протестированным Model Y, составляет от 5 до 7%. Однако конкретно этот электрокар успел испортить свою батарею на 11,5%.

Причина чрезмерной деградации аккумулятора Model Y не ясна. Некоторые исследования свидетельствуют, что быстрая зарядка ускоряет деградацию, в то время как другие, напротив, утверждают, что явных доказательств реальности этого тезиса не существует. 

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Скриншот с канала Bjorn Nyland (YouTube)

По словам блогера, он зарядил батарею своей Tesla до 100%, а затем проехал на ней по шоссе со скоростью примерно 100 километров в час, когда аккумулятор разрядился практически «в ноль» (до 2%). За это время Model Y успела преодолеть 276 километров при температуре примерно 1 градус по Цельсию, заметно сократив свой изначальный уровень дальнобойности (455 км по паспортным данным). 

Аккумуляторы электромобилей имеют свойство со временем терять свою емкость, но их деградация, как правило, более выражена в первые годы, после чего кривая выравнивается.

Существует огромное количество электромобилей, которые по истечении 10 лет эксплуатации и сотен тысяч км пробега по-прежнему обладают батареями емкостью более 85%. Однако конкретно этот пример с Tesla Model Y говорит о том, что все бывает не так очевидно. 

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Фото: Bjorn Nyland (YouTube)

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