Самые беспроблемные автомобили для владения от 5 до 10 лет: «японцы» вне конкуренции

Неудачный выбор автомобиля, особенно на вторичном рынке, может быть сопряжен со значительными финансовыми затратами на его ремонт и постоянной головной болью на тему его грамотного технического обслуживания.

Но эти проблемы редко касаются владельцев продукции нескольких автомобильных марок. Их машины считаются одними из самых надежных, когда речь заходит о длительном периоде эксплуатации – от 5 до 10 лет.

Популярное издание «Consumer Reports» назвало пять таких компаний. Что интересно, все они оказались японскими:

#5. Honda: компания набрала в свежем рейтинге «CR» 55 баллов из 100 возможных, доказав своим примером, что для ее машин 5 или даже 10-летний срок эксплуатации только начало длительного периода жизни.

#4. Acura: на два балла лучше оказался результат премиального суббренда Honda (57/100). И это неудивительно, ведь обе компании используют много одинаковых деталей.

#3. Mazda: автопроизводитель из Хиросимы удостоился звания бронзы в этом рейтинге благодаря оценке надежности ее машин для 5-10-летней эксплуатации в 59 баллов из 100.

Результат «Мазды» мог быть еще выше, если бы она начала демонстрировать такое качество продукции немного раньше (до появления ее свежей линейки моделей с моторами Skyactiv).

#2. и #1. Toyota и Lexus: сюрприза не произошло. И в недавнем рейтинге «Consumer Reports» марками с самыми безотказными машинами стали родственные бренды, завоевавшие репутацию компаний, тщательно следящих за качеством своей продукции.

Toyota удостоилась оценки в 72/100, а ее премиальный суббренд Lexus расположился на вершине чарта с результатом в 75 заработанных баллов из максимально возможных 100.

Что интересно, именно Toyota и Lexus оказались единственными брендами со стабильной надежностью в период с 2014 по 2019 годы.