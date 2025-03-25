Из 13 SUV, которые могут пережить своего владельца, шесть оказались «Тойотами»

Кроссоверы и внедорожники в последнее десятилетие пользуются самым высоким спросом. Их покупают за удобную посадку, вместительный салон и возможность съезжать с асфальта при необходимости, а некоторые по неизвестной причине даже считают, что такие машины надежнее других.

Портал «GoBankingRates» на днях провел исследование, в рамках которого выявил 13 кроссоверов и внедорожников с самым высоким средним сроком службы. Что интересно, сразу шесть моделей из представителей этого ТОП-а оказались продуктом модельной линейки концерна Toyota.

В список лучших машин по этому показателю предсказуемо вошел Honda CR-V, который, как выяснили аналитики, обладает средним временем жизни в 15 лет.

Кроме него в итоговый рейтинг были включены: Infiniti QX60 (14,7 лет), Jeep Wrangler (14,4 года), Honda Pilot (12,1 год), Ford Edge (12,1 год), Mitsubishi Outlander Sport (11,8 лет) и Nissan Murano, который по подсчетам американских журналистов имеет среднюю продолжительность жизни в 11,6 лет.

Что касается представителей модельного ряда Toyota, то в нем отметились не только оригинальные «Тойоты», но и машины роскошного суббренда этой компании – Lexus.

Самым выносливым в итоговом чарте оказался гибридный Lexus RX350h с ожидаемым временем жизни в 15,7 лет. Простая версия уступила ему в долговечности 8 месяцев (14,9 лет).

Следом расположились Toyota 4Runner и Toyota RAV4 с прогнозируемой продолжительностью работы в 14,6 лет. А замкнул общий ТОП Toyota Highlander и его вариант с гибридным двигателем, которые в среднем проезжают без критических поломок по 13,9 лет.