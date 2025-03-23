Наименее надежные бэушные японские автомобили, которые не советуют к покупке

Toyota, Honda и Subaru, а также другие японские бренды обладают репутацией компаний, которые делают качественные машины. Их автомобили служат на протяжении десятилетий и практически не ломаются.

Впрочем, далеко не все «японцы» одинаково надежны, а некоторые и вовсе могут стать для своих владельцев настоящей головной болью. Вот 9 наименее крепких подержанных японских автомобилей, от которых советуют держаться подальше.

Nissan Altima

Популярный японский седан, который испортил свою репутацию проблемами с вариатором. Неисправности бесступенчатой трансмиссии в большинстве своем затронули машины 2013-2016 годов выпуска. Их коробки передач перегревались, вызывали рывки и преждевременно выходили из строя, часто не достигая пробега в 120 тысяч км.

Nissan даже согласилась продлить гарантию на некоторые такие машины, однако большинству владельцев дефектных Altima все равно пришлось платить за их ремонт из своего кармана.

Toyota Celica GTS

Седьмое поколение спортивного купе Toyota (1999-2006 год) не удалось удержать стандарт надежности своих предшественников. Неисправные масляные насосы и забитые фильтры приводили к тому, что машина внезапно теряла мощность.

Кроме того, в таких автомобилях нередко выходили из строя двигатели, требуя последующего дорогостоящего ремонта.

Nissan Juke

Первое поколение экстравагантного кроссовера Nissan выделялось своим необычным внешним видом, но оказалось провальным с точки зрения механики. К распространенным проблемам этого «паркетника» относились неисправности вариатора CVT, турбокомпрессора и растянутые цепи ГРМ.

Isuzu Rodeo

Машина, также известная как Honda Passport, завоевала репутацию не только одного из самых небезопасных автомобилей своего времени, но еще и одного из самых ненадежных.

Частые отказы двигателя привели к тому, что вседорожник оказался рискованным выбором на «вторичке» для долгосрочного владения.

Mitsubishi Mirage

В этом проекте Mitsubishi решила, что доступность машины важнее ее качества. И прогадала. Слабый 3-цилиндровый мотор субкомпакта испытывал трудности при ежедневной эксплуатации, а трансмиссия автомобиля изнашивалась быстрее, чем ожидалось.

Вишенками на торте стали плохая управляемость и минимальный комфорт, которые отбили у покупателей желание приобретать такие машины.

Subaru Ascent

Создавая Ascent Subaru стремилась навязать конкуренцию на рынке трехрядным вседорожникам, но не смогла добиться того, чтобы он был надежным.

Сбои в работе трансмиссии и постоянные отказы электрики привели к тому, что авторитетный журнал «Consumer Reports» назвал эту модель Subaru одним из самых проблемных SUV в своем сегменте.

Mitsubishi Eclipse

Автомобиль, привлекавший внимание своем дизайном, разочаровывал их постоянными неисправностями. Отказы тормозной системы, дефекты кронштейнов топливного бака и другие мелкие поломки снизили рейтинг надежности этой культовой модели, особенно в ее поздних версиях.

Mazda RX-8

Оснастив свое купе уникальным роторным мотором Mazda надеялась, что машина будет такой же надежной, как и другие ее автомобили. Но не тут-то было. Эксплуатация роторов в RX-8 была сопряжена с серьезными проблемами. Из-за потери компрессии на машинах приходилось менять двигатели на пробегах чуть выше 100 тысяч км.

Nissan 350Z

Спортивный автомобиль выделялся своей высокой производительностью и конкурентноспособной ценой. Но чрезмерный расход масла и преждевременный износ подвески подпортили репутацию этой модели.

Повторяющиеся технические проблемы со временем сделали машину одним из наименее надежных спорткаров в своем классе.