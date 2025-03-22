3 гибридных седана, которые с легкостью проедут 320 тысяч км и ни разу не сломаются

Рост цен на топливо заставляет многих потенциальных покупателей автомобилей обращать внимание на гибридные машины. Но какие среди них можно назвать самыми выносливыми, если речь заходит о седанах?

Ответ на этот животрепещущий вопрос можно получить из всевозможных рейтингов надежности всех автомобилей, в которых то и дело фигурируют гибриды.

Honda Insight

В распоряжении Honda сегодня есть один из самых топливно эффективных гибридных 4-дверок в мире, который помимо своей впечатляющей экономичности умеет удивлять чрезвычайной выносливостью.

Утверждается, что любой Insight способен прослужить не менее 320 тысяч километров. Причем самыми крепкими считаются машины 2019 и 2020 годов выпуска.

Hyundai Sonata

Сама по себе Sonata за многие годы завоевала звание одной из популярнейших машин Hyundai. Но гибридный седан этой модели имеет славу поистине безотказного автомобиля.

Авторитетный журнал «J.D.Power» присвоил ему за качество и надежность оценку в 89 баллов из 100 возможных (модель 2019 года выпуска), а организация IIHS признала его еще и одним из самых безопасных гибридных 4-дверок, наградив званием Top Safety+.

Honda Civic

Еще один японский гибридный седан в этом рейтинге, которому ни по чем пробеги в три сотни тысяч километров. Как и в случае с другими автомобилями Honda, наиболее выносливыми считаются их отдельные годы выпуска.

Одним из них является актуальный 2025-й модельный год, получивший с точки зрения надежности высокую оценку сразу от нескольких мировых автомобильных агентств.