4 очень ликвидных автомобиля, которые редко нуждаются в ремонте

Правильный выбор автомобиля перед покупкой позволяет не только сохранить вложенные в него средства и при желании быстро продать машину выше рыночной цены, но и сэкономить на расходах при ее ремонте.

Какие автомобили обеспечивают максимальный уровень ликвидности, а также практически не ломаются рассказали аналитики портала «GoBankingRates». В ТОП-4 вошли машины, которые разработаны в Японии.

Toyota Tacoma

Среднеразмерный пикап, который удостоился похвалы за свою прочность и высокую цену при перепродаже на вторичном рынке.

Согласно статистике, «Такомы» если и дешевеют с годами, то на небольшую сумму. Кроме того, машина редко нуждается в ремонте благодаря крепкой системе подвески и простой конструкции.

Honda Civic

Популярный седан и хэтчбек C-класса, который способен удерживать высокую стоимость при перепродаже даже спустя 5 лет с начала эксплуатации. Обслуживание этой машины не ударит по карману, поскольку Civic известен тем, что практически не ломается.

Subaru Outback

Универсал повышенной проходимости известен не только своим крепким двигателем, трансмиссией и системой полного привода, но и высоким уровнем ликвидности.

На вторичном рынке за обслуженные «Аутбэки» ведется настоящая охота, что не дает таким машинам повод быстро подешеветь с момента их покупки новыми в автосалоне.

Toyota 4Runner

Один из самых надежных рамных внедорожников, который можно купить на рынке.

Риск серьезных поломок в случае с ним минимален, а сочетание высокого уровня проходимости и просторного салона, позволяет этой модели длительное время сохранять свою первоначальную стоимость даже при больших пробегах.