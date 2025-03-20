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4 очень ликвидных автомобиля, которые редко нуждаются в ремонте

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Правильный выбор автомобиля перед покупкой позволяет не только сохранить вложенные в него средства и при желании быстро продать машину выше рыночной цены, но и сэкономить на расходах при ее ремонте. 

Какие автомобили обеспечивают максимальный уровень ликвидности, а также практически не ломаются рассказали аналитики портала «GoBankingRates». В ТОП-4 вошли машины, которые разработаны в Японии.

Toyota Tacoma

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Среднеразмерный пикап, который удостоился похвалы за свою прочность и высокую цену при перепродаже на вторичном рынке.

Согласно статистике, «Такомы» если и дешевеют с годами, то на небольшую сумму. Кроме того, машина редко нуждается в ремонте благодаря крепкой системе подвески и простой конструкции.

Honda Civic

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Популярный седан и хэтчбек C-класса, который способен удерживать высокую стоимость при перепродаже даже спустя 5 лет с начала эксплуатации. Обслуживание этой машины не ударит по карману, поскольку Civic известен тем, что практически не ломается.

Subaru Outback

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Универсал повышенной проходимости известен не только своим крепким двигателем, трансмиссией и системой полного привода, но и высоким уровнем ликвидности.

На вторичном рынке за обслуженные «Аутбэки» ведется настоящая охота, что не дает таким машинам повод быстро подешеветь с момента их покупки новыми в автосалоне.

Toyota 4Runner

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Один из самых надежных рамных внедорожников, который можно купить на рынке.

Риск серьезных поломок в случае с ним минимален, а сочетание высокого уровня проходимости и просторного салона, позволяет этой модели длительное время сохранять свою первоначальную стоимость даже при больших пробегах.

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Фото:Honda

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